Fabriano: Oltre 200 interventi degli “angeli rossi” della Cri

FABRIANO – Oltre 200 interventi per aiutare gli anziani di Fabriano portandogli generi alimentari e farmaci. La Croce Rossa, sezione cittadina, è instancabile da quando ha avuto inizio la pandemia da Covid-19. Ci sono angeli bianchi che si battono nelle corsie degli ospedali per contrastare gli effetti del Coronavirus e salvare le vite, sono i medici e gli infermieri. E, poi, ci sono gli angeli rossi che si sono resi protagonisti del tempo della gentilezza, i volontari della Croce Rossa sezione di Fabriano, che svolgono un servizio altrettanto importante, consegna di generi alimentari e di farmaci.

«In questo momento di apprensione desideriamo esprimere la nostra vicinanza al territorio rafforzando ulteriormente la nostra presenza quotidiana: Croce Rossa non si ferma. Stiamo affrontando una emergenza che ha pochi precedenti per le nostre realtà. Il nostro personale sta garantendo i servizi di soccorso e supporto alla popolazione attraverso un’attività gratuita di consegna farmaci e spesa: questo è “Il tempo della Gentilezza”», dichiarano i volontari che svolgono questo importante servizio rivolto alle persone over 65, immunodepressi e persone sole.

Il Comitato di Fabriano si è prontamente attivato appena è scattata l’emergenza Covid-19 per assistere e supportare le tante famiglie e persone bisognose che hanno richiesto il servizio. «Tutto questo è stato possibile grazie all’operatività dei nostri volontari “anziani” nei primi giorni dell’emergenza e, successivamente, grazie agli attuali 12 “volontari temporanei”. Questi ultimi sono cittadini che hanno aderito al progetto promosso da Croce Rossa Italiana a livello nazionale e che si sono messi in gioco offrendo il loro tempo in questo particolare momento. Gli stessi al termine di un breve percorso di formazione on line su argomenti riguardanti la nascita e lo sviluppo dell’associazione e in modo più mirato sulle norme di prevenzione e sicurezza e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione da utilizzare nelle diverse occasioni, hanno iniziato a svolgere servizio attivo sul territorio».

I volontari della Croce Rossa di Fabriano

Fino a oggi, 25 aprile, sono state effettuate circa 200 consegne ricevendo le richieste dai cittadini e dalle istituzioni come l’assessore ai Servizi alla Persona del comune di Fabriano Simona Lupini. «Collaboriamo inoltre con la Protezione civile locale e con l’Ambito 10 per garantire la nostra presenza sul territorio comunale e nelle numerose frazioni. Per poter usufruire del servizio chiamare il numero verde 800-065510 oppure lo 0732/21948», concludono.