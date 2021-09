Fabriano, installata la nuova segnaletica turistica. Santarelli: «Un altro progetto vede la luce»

FABRIANO – Nuova segnaletica a Fabriano per facilitare i movimenti dei turisti e non solo. Infatti, vi sono anche cartelli che invitano alla prudenza, per la presenza di bambini, mentre si percorrono le vie principali delle numerose frazioni. Ad annunciare entrambi i posizionamenti, il sindaco Gabriele Santarelli. «Sono arrivati e sono stati installati i primi segnali che invitano gli autisti all’ingresso delle frazioni del nostro territorio a rallentare per la presenza di bambini che ancora fortunatamente sono liberi di giocare in strada. Un altro piccolo progetto al quale tenevo tanto e che vede la luce», le parole del primo cittadino della città della carta.

Segnali di attenzione stradale

Passando, invece, in campo turistico, ecco le novità annunciate da Santarelli

«Sono stati installati i nuovi cartelli turistici che completano il progetto con quelli apposti in prossimità delle maggiori attrazioni storico culturali del centro storico. La nuova segnaletica va a sostituire quella ormai obsoleta che riportava informazioni non più attuali. Grazie al sistema QR code la segnaletica è in grado di guidare il turista nella visita del Centro Storico». Per ora ne sono stati installati 4 nei punti di ingresso al centro storico: ingresso Parco Regina Margherita nei pressi del parcheggio Maestri del Lavoro; Piazza Garibaldi; Zona Conce; Museo della Carta. Un segno di attenzione nei confronti del turismo che si spera possa tornare a interessare sempre maggiormente Fabriano. I segnali lasciano ben sperare con la loro presenza nei principali contenitori culturali della città.