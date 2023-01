Fabriano, inseguito da un branco di cani: ciclista morso al polpaccio

FABRIANO – Omessa custodia di animali. Denunciato il proprietario di sei pastori maremmani: secondo gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, uno di questi potrebbe essere il responsabile del morso al polpaccio di un ciclista amatoriale. L’episodio è avvenuto nella zona della frazione cittadina di Serradica.

I fatti

Un ciclista amatoria di Fabriano mentre percorreva una strada isolata di campagna nei pressi della frazione Serradica è stato ricorso da un branco di cani di grossa taglia. Uno di questi, in particolare, si è staccato dal gruppo, lanciandosi all’inseguimento del ciclista. Quest’ultimo ha tentato di aumentare l’andatura, ma è stato ugualmente raggiunto dal cane che, giuntogli vicino, lo ha morso al polpaccio facendogli perdere l’equilibrio e, quindi, facendolo cadere. Seppur dolorante, il ciclista è risalito in sella alla bicicletta riuscendo, questa volta, a disseminare il cane aggressore. Rientrato a casa il fabrianese, sanguinante, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano dove è stato medicato e curato per la ferita da morso riportata. I medici hanno refertato una prognosi di sette giorni.

Dopo aver ricevuto le cure del caso, il ciclista si è presentato in Commissariato per denunciare l’accaduto, descrivendo e dettagliando quanto gli era accaduto. Gli agenti hanno avviato le indagini attraverso la mappatura della zona indicata dal malcapitato ciclista, individuando alcune abitazioni ed aziende agricole che, secondo l’anagrafe canina, ospitavano cani della stessa tipologia di quelli resisi autori dell’aggressione. A seguito di ciò, è stato individuato un residente che risultava proprietario di sei pastori maremmani il quale, pertanto, veniva ascoltato dai poliziotti e, con intento collaborativo, ha ammeso che al momento della denunciata aggressione, i suoi cani, approfittando di un suo momento di disattenzione, erano scappati dal recinto. Solo dopo una ricerca di circa una mezz’ora, erano stati ritrovati. Il proprietario dei cani, inoltre, ha rimarcato di non essere a conoscenza dell’aggressione e che comunque, essendo anche assicurato, avrebbe fatto fronte ad ogni addebito mosso nei suoi confronti. A seguito di ciò, gli agenti del Commissariato di Fabriano hanno inoltrato una segnalazione all’Autorità giudiziaria per omessa custodia di animali.