Fabriano: L’appello di Iniziativa Politica per unità centrosinistra e Primarie di coalizione

FABRIANO – Iniziativa Politica rompe gli indugi e invita il centrosinistra a fare coalizione, unita e coesa, in vista dell’appuntamento elettorale a Fabriano della prossima primavera. «È tempo di predisporre un accordo di centrosinistra ampio e serio, in grado di ridare una speranza e un futuro a questa città in profonda crisi. Non è più tempo di aspettare», scrivono in una nota i fondatori di questo movimento civico che si muove nell’alveo del centrosinistra. E lancia le Primarie di coalizione per la scelta del candidato a Sindaco.

«Per vincere le elezioni, in un quadro assolutamente difficile, le forze progressiste devono necessariamente stare insieme e proporre un programma elettorale avanzato e innovativo. Lanciamo, quindi, un appello a tutte le forze progressiste del centrosinistra di Fabriano per iniziare velocemente un serrato confronto con l’intento dichiarato di costruire un’alleanza. Proponiamo, inoltre, le Primarie di coalizione come strumento di partecipazione cittadina per la scelta del candidato Sindaco. Riteniamo che le Primarie rappresentino uno mezzo intelligente per togliere di mezzo veti e personalismi, al fine di ritrovare unità sui temi politici e non focalizzarsi esclusivamente sui destini individuali di singole persone. È l’ora per il centrosinistra cittadino di ritrovarsi, di confrontarsi su una visione di città condivisa e di scrivere insieme punti programmatici realizzabili e concreti. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo in termini di visione, idee e progetti. Le questioni da affrontare sono tante: la mancanza di lavoro, lo smantellamento dei servizi alla persona, lo sviluppo sostenibile, l’attenzione alle nuove generazioni, la lotta all’esclusione sociale e, fondamentale, il rimettere in moto una macchina amministrativa che in questa città è arenata da anni: l’Ufficio Tecnico del Comune è un esempio su tutti. Il tempo sta per scadere. Andare divisi in questa tornata elettorale sarebbe incomprensibile per un elettorato che richiede unità e serietà», concludono da Iniziativa Politica.