Anche a Fabriano l’iniziativa del Caffè Alzheimer nei locali del Centro sociale Città Gentile

Il progetto è sostenuto dal Bando Fondazione Roche per i pazienti e dalla Fondazione Maratona Alzheimer che, oltre ad assicurare un supporto economico in tre anni, ha messo a disposizione la sua rete di associazioni sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e in zone cui questi servizi sono poco sviluppati

FABRIANO – Un Caffè Alzheimer al Centro sociale “Città Gentile” a Fabriano. Sarà inaugurato il prossimo 11 giugno alle 11 ed è organizzato dall’Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano Odv. Il progetto è sostenuto dal Bando Fondazione Roche per i pazienti e dalla Fondazione Maratona Alzheimer che, oltre ad assicurare un supporto economico in tre anni, ha messo a disposizione la sua rete di associazioni sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e in zone cui questi servizi sono poco sviluppati. È grazie infatti alla Fondazione Maratona Alzheimer se si potranno organizzare i Caffè Alzheimer nei Comuni di San Ginesio, nella provincia di Macerata, a Fabriano, entrambe zone colpite dal terremoto nel 2016. Gli incontri del caffè Alzheimer si terranno ogni lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 a partire dal prossimo 27 giugno. Sarà presente la psicologa Martina Pecci.

L’iniziativa nazionale

Le altre associazioni che prenderanno parte al progetto del “Caffè Alzheimer Diffuso”, grazie ai rapporti messi in campo dalla Fondazione, sono 17 che realizzeranno complessivamente 19 Caffè Alzheimer in 9 diverse regioni italiane. Amici di Casa Insieme ODV Mercato Saraceno (associazione coordinatrice del progetto: inaugurazione 13 giugno) Associazione Alzheimer Cagliari Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano ARAD Bologna APS AFMA Genova APS (inaugurazione 1 giugno) Officine Sociali APS Rovigo A.F.A. VCO (Verbano-Cusio-Ossola) A.M.A. Novara ODV Umanità Nuova La Casa dei Sogni ODV (Foggia) A.M.A. Ferrara ODV (inizio attività 13 maggio) AFAM Alzheimer Uniti Marche (Macerata) (inaugurazione Caffè di San Ginesio 23 giugno) Gruppo Sostegno Alzheimer Fidenza Odv (inaugurazione 3 giugno) Associazione Alzheimer Marche ODV (Ancona) Non Perdiamo la Testa Bologna (inaugurazione 7 giugno) Fondazione Don Baronio Cesena Associazione per la Ricerca Neurogenetica Lamezia Terme (inaugurazione Caffè di Pizzo Calabro 28 maggio) A.Ri.A.D. Messina.