Fabriano: Infiltrazioni d’acqua nelle pareti e secchi davanti all’ingresso alla scuola Munari

FABRIANO – Torna alla ribalta la scuola dell’infanzia Bruno Munari di Fabriano. Un plesso di nuova costruzione dove, però, quando piove, si verificano infiltrazioni d’acqua che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei genitori e degli stessi operatori scolastici. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Danilo Silvi, ha deciso di effettuare un sopralluogo nel plesso scolastico sito nel quartiere della Misericordia, a Fabriano. E, successivamente, ha deciso di presentare un’apposita interpellanza.

Infiltrazioni alla Munari

L’interpellanza

«Da tempo i genitori lamentano disservizi presso la nuova scuola dell’infanzia. L’Ente comunale deve avere a cuore la sicurezza di tutto il personale, dai bambini agli adulti, presenti in una scuola. Per questo, dopo un sopralluogo che ho fatto con un tecnico in servizio presso il Comune di Fabriano, ho protocollato un’interpellanza da discutere in consiglio comunale», l’incipit dell’atto del consigliere comunale di opposizione. Silvi chiede al Sindaco, Daniela Ghergo, quanto intende intervenire per togliere il problema delle infiltrazioni di acqua all’ingresso della struttura visto che le operatrici sono costrette a posizionare dei secchi sul pavimento per evitare di bagnare tutto; per sistemare gli interruttori dell’elettricità, all’esterno della scuola, che oggi sono a vista e potrebbero essere manomessi; per sistemare, intorno allo stabile la situazione di quella porzione di pavimento con breccino misto a sassi molto pericoloso per i bambini. «Chiedo inoltre ogni quanto vengono sostituiti i filtri del sistema di aerazione; se è possibile creare una finestra nella stanza lavatoio, una tettoia all’ingresso della scuola per permettere ai genitori di attendere l’uscita dei propri figli senza bagnarsi; se la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Aldo Moro si è mossa per segnalare rapidamente le criticità che i genitori fanno presente», le parole del consigliere. Silvi, infine, auspica «che queste criticità che i genitori hanno fatto presente in più occasioni, siano state già segnalate, nel tempo, dalla Direzione dell’istituto comprensivo al Comune».