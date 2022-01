Fabriano, proseguono le indagini sulla rissa di Capodanno

FABRIANO – Proseguono le indagini delle forze dell’ordine rispetto alla rissa che si è verificata nella notte di Capodanno a Fabriano nel quartiere Santa Maria. Una 20enne del posto è finita all’ospedale Engles Profili a seguito di un litigio che è avvenuto in prossimità di un’attività commerciale. Ha iniziato a litigare con un’altra persona. Prima a parole, poi si è passati alle mani. Alla fine del litigio, sembra avvenuto di fronte ad altre persone, la 20enne è stata costretta a recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale di Fabriano per farsi medicare alcune escoriazioni che ha riportato.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno sedato il pesante diverbio e prontamente avviato l’attività investigativa. Protagonisti due giovani, entrambi di Fabriano. Si stanno ricostruendo i fatti attraverso una serie di controlli e sentendo le testimonianze dei presenti, tutti prevalentemente giovani, che hanno assistito alla scena. Sembra proprio che il litigio sia scoppiato per futili motivi. Non si escludono ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni da parte delle forze dell’ordine intervenute.

Quest’ultime continuano nella loro attività di presidio del territorio di Fabriano incrementando i controlli in questi giorni festivi. Il tutto per garantire il pieno rispetto della normativa in vigore per arginare la diffusione della pandemia da Coronavirus. Ma anche come deterrente per arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e, soprattutto, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Un bilancio di quest’attività di controllo è atteso nelle prossime ore, ma sembra proprio che il presidio del territorio messo in atto abbia raggiunto l’effetto sperato.