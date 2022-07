FABRIANO – La moto lo disarciona e poi gli piomba addosso. Questa la dinamica, secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, alla base dell’incidente mortale che si è verificato intorno alle 2 di questa mattina, giovedì 14 luglio, lungo la strada che collega Fabriano alle frazioni di Argignano e San Michele. A perdere la vita il 31enne Gianmarco Michelangeli.

L’incidente

Stava rientrando a casa, Gianmarco Michelangeli, quando all’altezza della frazione di Argignano, non lontano da casa, risiede a San Michele, si è verificato l’incidente mortale. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro in sella alla sua moto Bmw, ha improvvisamente perso il controllo della stessa. È stato disarcionato finendo in un piccolo dirupo. Sfortunatamente, la moto gli è finita addosso. Un fortissimo impatto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo dell’incidente, allertati da alcuni automobilisti in transito, sono prontamente giunti i carabinieri della Compagnia di Fabriano con due pattuglie, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino e l’ambulanza del 118 dell’ospedale Engles Profili. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane 31enne. I pompieri hanno recuperato la moto e messo in sicurezza l’area. I carabinieri, invece, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Pare accertato che non vi sia stato il coinvolgimento di nessun altro mezzo.

La salma del giovane si trova attualmente nei locali dell’obitorio a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Probabilmente a breve sarà riconsegnata ai familiari per l’apertura della camera ardente e la fissazione del giorno delle esequie. Un risveglio di dolore per la famiglia del 31enne che gestisce un’attività commerciale a San Michele. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza per questa prematura morte. Gianmarco, un ragazzo pieno di vita, appassionato delle due ruote, di viaggi in sella alla sua moto e di camminate all’aria aperta. «Un ragazzo speciale, pieno di vita, amante della vita, con tante passioni. Un amico speciale che ci mancherà tanto», alcuni dei messaggi postati nei vari gruppi nei social network.