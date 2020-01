Fabriano: incidente e incendio canna fumaria, doppio intervento dei pompieri

FABRIANO – Domenica sera di super lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano. Un doppio intervento, entrambi – per fortuna – senza alcuna conseguenza per le persone coinvolte. Un principio di incendio di una canna fumaria e un incidente con perdita di olio, queste le due emergenze che si sono verificate in città nel breve volgere di alcune ore.

Il primo intervento si è verificato intorno alle 20 di ieri sera, 19 gennaio, quando al centralino del distaccamento dei vigili del fuoco di Fabriano è giunta una chiamata con richiesta di aiuto per un principio di incendio di una canna fumaria all’interno di un’abitazione nella frazione fabrianese di San Michele.

I pompieri sono intervenuti prontamente e nel giro di pochi minuti sono riusciti a spegnere le poche fiamme ed evitare, in questo modo, che l’incendio potesse propagarsi. Hanno, quindi, messo in sicurezza il tutto e gli abitanti della casa hanno potuto arieggiare i locali interessati.

Neppure il tempo di rientrare che si è verificata la seconda emergenza, questa volta in città a Fabriano. In via Cortina San Nicolò, un giovane a bordo di una mini car ha urtato un muretto, dopo aver centrato un palo della pubblica illuminazione, danneggiandolo.

Il giovane non ha subito alcuna conseguenza fisica e, a testimonianza di ciò, il pochissimo tempo passato al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano, per sola sicurezza. Tanto è vero che è stato dimesso poco dopo.

Nell’impatto, è stata danneggiata la coppa dell’olio dell’automobile e il contenuto si è riversato in strada. Per questo motivo, i vigili de fuoco hanno dovuto utilizzare del filler assorbente per evitare che il manto stradale potesse diventare pericoloso per altri automobilisti in transito. Un’operazione che si protratta per alcune ore e che ha comportato, ovviamente, qualche rallentamento alla normale viabilità. Disagi, però, contenuti e terminati entro poco tempo.