FABRIANO – Incidente stradale, oggi all’ora di pranzo, in via Ermanno Casoli, lungo il rettilineo che collega il quartiere Santa Maria allo svincolo SS 76 Fabriano Est. Due mezzi si sono scontrati: un automobilista è stato trasportato in codice rosso, con l’eliambulanza Icaro 2, all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono giudicate gravi e non è in pericolo di vita. Rallentamenti e code per quasi un’ora.

I fatti

Intorno alle 13 di questa mattina, all’ingresso di Fabriano, vicino alla sede centrale di Elica, si è verificato un brutto incidente stradale. Una 22enne era a bordo della Mercedes che viaggiava in direzione SS 76, un 23enne, al volante di una Peugeot 206 con senso di marcia in direzione Fabriano. Quest’ultimo, secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale, stava per girare a sinistra, all’altezza del distributore di benzina, situato nella carreggiata opposta, quando i due mezzi si sono scontrati quasi frontalmente. Sul posto, allertati dai molti automobilisti in transito, gli agenti della polizia municipale, agli ordini del comandante Cataldo Strippoli, e l’ambulanza del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. I sanitari hanno constatato che la giovane a bordo della Mercedes era praticamente illesa. Invece, il 23enne, sempre cosciente, aveva riportato diversi traumi e contusioni. È stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso Icaro 2, di base a Fabriano. Il ferito è stato issato a bordo e portato all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. Le sue condizioni, al momento, non sembrano tali da fargli correre il pericolo di vita. Gli agenti della Municipale, effettuati i rilievi del caso, danni ingenti ai due mezzi, hanno cercato di ridurre al minimo i disagi alla circolazione che, comunque, si sono protratti per circa un’ora.