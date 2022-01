Fabriano, con l’auto sull’aiuola spartitraffico ma rifiuta l’alcoltest: denunciato

FABRIANO – Denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi all’esame dell’etilometro a carico di un 40enne di Fabriano. A quest’ultimo, i carabinieri della Compagnia cittadina agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno anche ritirato la patente di guida, oltre a porre in sequestro amministrativo il mezzo sul quale era alla guida.

Il fatto

Ennesima operazione di controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, tesa a prevenire qualsiasi tipologia di reato, compresi gli abusi di sostanze stupefacenti e di consumo di bevande alcoliche. E proprio in queste casistiche che ricade quanto accaduto intorno alle 23 di sabato scorso (15 gennaio). I militari – impegnati come accade sempre nel corso del fine settimana, vale a dire con un’intensificazioni dei controlli in città e nelle numerose frazioni – hanno dato il via a un’operazione che ha comportato l’identificazione di numerose persone e il controllo di tanti mezzi.

Nel corso di un servizio nella periferia di Fabriano, i carabinieri hanno notato un mezzo che circolava con un’andatura non regolare, incerta. I militari si trovavano a pochi metri quando l’auto ha, di fatto, quasi abbandonato completamente la sede stradale, salendo sull’aiuola spartitraffico. Non è stato un momento di incertezza. Il mezzo, infatti, ha continuato il suo andare come niente fosse, con metà ruote sull’asfalto e le altre due sull’aiuola. A questo punto, con grande perizia, per evitare situazioni ancora più pericolose, la pattuglia dei carabinieri è riuscita a far arrestare la marcia dell’automobile.

Il conducente, un 40enne di Fabriano è stato identificato attraverso la richiesta di documenti proprie e del mezzo. I militari, quindi, lo avrebbero voluto far sottoporre all’esame dell’etilometro. Ma il 40enne si è rifiutato e per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri. Inoltre, è stato disposto il sequestro amministrativo del mezzo, oltre al ritiro della patente di guida a carico del fabrianese.