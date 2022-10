Chiavi, viti, lattine e bulloni: a Fabriano la mostra dell’artista Marco Cesandri

Inaugurata la mostra "Oggetto oltre la forma" dell'artista Marco Cesandri di San Donnino (Genga). Nelle sale espositive della Fondazione Carifac 30 sculture in metallo

FABRIANO – È stata inaugurata domenica 16 ottobre alle ore 16 la mostra personale dell’artista Marco Cesandri, “Oggetto oltre la forma”, presso le sale espositive della Fondazione Carifac in via Gioberti a Fabriano.

Le sale ospiteranno 30 sculture in metallo del fabbro-artigiano di San Donnino (Genga) fino al 6 gennaio 2023. Protagonisti delle sue opere sono ingranaggi, chiavi, viti, lattine e bulloni, prodotti che formano opere uniche, tanto da essere considerate dei capolavori.

La locandina della mostra “Oggetto oltre la forma”, inaugurata domenica 16 ottobre 2022

«Nell’opera di trasformazione compiuta da Marco Cesandri, riecheggia in qualche modo anche la missione di Fondazione Carifac – sottolinea il presidente Dennis Luigi Censi – che in qualità di Fondazione di origine bancaria ha il compito di stimolare e promuovere lo sviluppo della comunità locale, aiutandola a esprimere le potenzialità in essa racchiuse anche nel mondo dell’arte e della cultura».

La mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con aperture speciali nei giorni 8 e 26 dicembre e 6 gennaio, giorno di chiusura. Quattro invece i giorni in cui le porte delle sale espositive della Fondazione Carifac non saranno aperte al pubblico: 24-25 dicembre, 31 dicembre (aperto soltanto la mattina) e 1 gennaio.