Fabriano, inaugurata la nuova sede della Farmacia Comunale 1

FABRIANO – La Farmacia Comunale 1 di Fabriano ha una nuova casa: più grande, più completa e più tecnologica. È stata infatti inaugurata la nuova sede nella mattinata di sabato 22 ottobre, in viale Stelluti Scala 35, a pochi passi dalla vecchia farmacia di via Marconi.

Subito dopo l’ingresso, un elimina code, studiato per evitare disagi, soprattutto a disabili e donne in gravidanza. A sinistra un reparto servizi, con un ambulatorio per la misurazione della pressione, holter pressiorio ed elettrocardiogramma. In programma diverse giornate pensate per i clienti della farmacia: capello, udito, pelle e molto altro.

A disposizione della clientela, arrivati al banco dei farmaci, anche uno scaffale virtuale, dove è possibile acquistare parafarmaci ed otc. Uno schermo con una vetrina virtuale per selezionare i medicinali desiderati, consultare virtualmente il bugiardino e ritirate il proprio numero, assegnato per il ritiro al banco.

«Oggi realizziamo un vero e proprio sogno, erano 16 anni che la Farmacia Comunale 1 voleva cambiare sede e finalmente il traguardo è raggiunto – afferma un emozionato Amministratore Delegato della Farmacom Fabriano Francesco Di Trapani -. Questo non è un semplice negozio, questo è un ambiente di professionisti: quando entra qui un cittadino non è un cliente, ma un paziente. Noi cerchiamo di risolvere i suoi problemi ed affiancarlo a 360 gradi. E’ un anno che lavoriamo per questa sede, finalmente siamo pronti».

La Farmacom Fabriano, attiva dall‘8 maggio 2006, gestisce le Farmacie Comunali per conto del Comune di Fabriano (Farmacia Comunale 1 e Farmacia Comunale 2). Fanno parte del team 15 unità ed in previsione ci sono nuove assunzioni. La Farmacom Fabriano si affida a due Direttrici, due donne, Luisella Ippoliti e Paola Tardella, rispettivamente per la Farmacia Comunale 1 e 2.

Lo staff della Farmacia Comunale 1

La nuova Farmacia Comunale 1 ha una capacità di 14.000 farmaci e mette a disposizione dei clienti anche un’app (Farmacom Fabriano, disponibile per Android ed iOS) per appuntamenti, servizi e per prenotare i farmaci tramite ricetta elettronica o una semplice fotografia. Chi prenota tramite app inoltre avrà anche un canale preferenziale all’elimina code.

L’inaugurazione, da accordi tra la prima cittadina Daniela Ghergo e la Farmacia Comunale 1, è stata effettuata da un cittadino estratto a sorte, per confermare come la farmacia sia della popolazione fabrianese. La fortunata è stata Iris Censi, affezionata cliente della Farmacia Comunale 1.