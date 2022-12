Fabriano, inaugurata l’infiorata natalizia dei Maestri del Palio

FABRIANO – È stata inaugurata domenica 18 dicembre l’infiorata natalizia realizzata dai Maestri infioratori del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano.

Presso la chiesa di San Filippo, in centro storico, si può ammirare il particolare della predella centrale dell’Adorazione dei magi di Gentile da Fabriano che rappresenta la “fuga in Egitto” dipinta nel 1423.

«Uno straordinario omaggio al più importante esponente del gotico internazionale in Italia» fanno sapere gli organizzatori. I maestri infioratori e l’ente Palio ringraziano la diocesi, il vescovo e il parroco della cattedrale, don Antonio Ivan Esposito, per aver messo a disposizione la chiesa per la realizzazione dell’infiorata che si potrà ammirare per tutto il periodo natalizio a San Filippo. «Ancora una volta la maestria degli infioratori di Fabriano permette a residenti e turisti di apprezzare non solo il Palio, attivo tutto l’anno, ma anche l’arte e la grandezza di un grande personaggio fabrianese come Gentile da Fabriano» il pensiero della presidente dell’Ente, Sandra Girolametti.

Recentemente, ricordiamo, il gruppo ha partecipato alla Giornata contro la violenza sulle donne con un’infiorata organizzata dalla Fidapa su un’opera dell’artista Rosella Baldecchi.