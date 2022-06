Fabriano: in tanti per l’iniziativa Carotidi in piazza nelle Marche

Lo screening, che dura cinque minuti, sarà condotto da tre medici e da alcuni infermieri della Medicina Interna dell’Ospedale Profili, con in testa il primario, dottor Maicol Onesta

FABRIANO – Da questa mattina anche a Fabriano, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dell’aterosclerosi, nelle piazze di Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fabriano, Fano e Fermo si sta svolgendo l’iniziativa “Carotidi in piazza nelle Marche”. A Fabriano lo screening, gratuito, potrà essere effettuato mediante un EcoColor-Doppler delle carotidi in Piazza del Comune fino alle 13 di questa mattina e dalle 15 alle 18.30 (numero civico 8) di oggi pomeriggio. Lo screening, che dura cinque minuti, sarà condotto da tre medici e da alcuni infermieri della Medicina Interna dell’Ospedale Profili, con in testa il primario, dottor Maicol Onesta. Il patrocinio è del Comune di Fabriano e lo sponsor materiale e strumentale è offerto dall’azienda Samsung.

I controlli

L’Ecocolordoppler Carotideo Vertebrale è la tecnica di diagnostica per immagini di primo livello, indolore, non invasiva, che esamina i principali vasi encefalici rilevando le loro modificazioni e le caratteristiche del flusso del sangue al loro interno. L’aterosclerosi è ancora la prima causa di malattia e mortalità nel mondo occidentale. il suo riconoscimento precoce e la cura tempestiva possono permettere di prevenire malattie come l’infarto e l’ictus. Al termine della valutazione verrà rilasciato un documento con i risultati degli accertamenti effettuati: qualora si rendesse necessario sarà consigliato un ulteriore approfondimento presso l’ospedale. Nei pazienti senza fattori di rischio il primo EcoColor-Doppler delle carotidi può essere eseguito tranquillamente a 55 anni, mentre nei pazienti con plurimi fattori di rischio (fumo, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, dializzati) sarebbe auspicabile iniziare già a 40 anni con il primo accertamento.