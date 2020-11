Fabriano, importante finanziamento per l’Archivio storico cittadino

FABRIANO – L’Archivio storico di Fabriano nelle pagine di Romualdo Sassi, storico e conoscitore. È questo il progetto presentato dall’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Fabriano che si è aggiudicato un finanziamento di quasi 4.000 euro grazie al bando della Regione per il sostegno di progetti per la valorizzazione degli Archivi storici delle Marche.

«L’assegnazione di questo finanziamento, ottenuto con il punteggio massimo tra gli enti assegnatari, permetterà di realizzare opere di valorizzazione del nostro importante patrimonio culturale, e si affianca all’altro bando regionale per la “promozione della lettura”, recentemente vinto dalla Biblioteca di Fabriano», evidenziano dal comune di Fabriano.

Romualdo Sassi, insigne studioso che ha lasciato opere imprescindibili per la storia di Fabriano, «si è occupato della storia della nostra città con rigore e passione, affrontando gli aspetti religiosi, sociali, storico-artistici e dando un notevole contributo anche per lo studio dei fondi antichi della biblioteca e dell’archivio storico cittadino. Il Sassi ci ha lasciato in eredità un’ingente produzione editoriale, in gran parte conservata nella biblioteca comunale a lui intitolata. Il progetto vede la collaborazione del LabStoria – Laboratorio permanente di ricerca storica e sarà esecutivo nel 2021. Tante saranno le iniziative tese a valorizzare ulteriormente la sua figura di storico e umanista, attraverso eventi e corsi di formazione dedicati alla ricerca archivistica e storica», concludono.

Quindi, un importante riconoscimento che, di certo, contribuirà ad accrescere l’appeal turistico e culturale della città di Fabriano, settori nei quali si è deciso di puntare in modo importante da parte dell’Amministrazione comunale. Operazioni di rilancio, purtroppo, rallentate dalla pandemia da Coronavirus.