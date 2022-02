Fabriano: i residenti di Moscano presentano question time alla Giunta

FABRIANO – I residenti di Moscano, frazione di Fabriano, chiedono all’Amministrazione comunale di conoscere i tempi e le modalità di intervento per la messa in sicurezza e a regola d’arte delle vie di accesso alla frazione. Nello specifico si chiedono tre cose. «Quando verranno effettuati gli interventi sulla frana in esame per ripristinare le vie di accesso al paese in piena sicurezza. Se si ritiene possibile beneficiare di finanziamenti da parte di enti terzi quali il consorzio di bonifica. Per quale ragione non si è seguita la via dei lavori in somma urgenza come computer in occasione della frana di colle Paganello accaduta nel 2018», si legge nel documento protocollato a cui sono state allegate 8 pagine con le firme dei residenti che chiedono di affrontare questo argomento in consiglio comunale. La richiesta, nei giorni scorsi, è stata inviata alla presidente del consiglio comunale Giuseppina Tobaldi.

La reazione

Sull’argomento interviene il consigliere comunale del Partito Democratico, Andrea Giombi. «Il question time presentato dai cittadini di Moscano per la vicenda frana rappresenta un atto molto importante, in quanto permette un confronto diretto tra i cittadini e l’Amministrazione comunale. Il Sindaco e la Giunta devono assumersi le loro responsabilità direttamente davanti ai cittadini. Mi auguro che venga presto discusso questo atto. I cittadini di Moscano meritano risposte serie e chiarezza», conclude il consigliere comunale Democrat di Fabriano.