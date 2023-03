Fabriano: ha un incidente stradale, 20enne umbro denunciato per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Ha un incidente per fortuna senza alcuna conseguenza fisica. Ma dall’esame dell’etilometro risulta un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi sul litro, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Altre due denunce a carico di altrettante persone comminate dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, nel fine settimana appena concluso, che hanno effettuato un controllo straordinario nel territorio con particolare attenzione, nelle ore serali e notturne, alle principali vie di comunicazione. Al lavoro personale in divisa e in borghese proveniente da tutte le Stazioni che fanno riferimento alla sede di via Dante.

I risultati

Nel dettaglio un fabrianese 40enne è stato fermato di notte al parco comunale. L’etilometro ha dato un tasso alcolemico superiore a un grammo su litro. È stato disposto il ritiro della patente, l’auto è stata affidata al proprietario ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza da parte del nucleo Radiomobile. Quindi, l’incidente rilevato da una pattuglia di Cerreto D’Esi a Fabriano, non lontano dalla stazione ferroviaria. Un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi, senza feriti per l’appunto. Il conducente di uno dei due veicoli, però, è stato sottoposto ad accertamenti con l’esame dell’etilometro. Si tratta di un 20enne nato e residente in Umbria che aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi sul litro. Per il giovane patente ritirata, auto affidata al proprietario e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Infine, i carabinieri della stazione di Arcevia in servizio nella città della carta hanno notato, intorno all’orario di cena, una persona che si muoveva per le vie della cittadina in evidente stato di ebbrezza. Da un controllo è risultato oltretutto in possesso di quasi un grammo di hashish. L’uomo, un 30enne nordafricano, residente in Puglia, è stato denunciato per ubriachezza molesta e segnalato come assuntore di stupefacenti.