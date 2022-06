Fabriano, alla guida ubriaco: multa di oltre 500 euro per un 26enne

FABRIANO – Multa di oltre 500 euro per essere stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. Segnalato un giovane trovato in possesso di 7 grammi di marijuana. Questi gli esiti più significativi dei controlli del fine settimana a Fabriano operati dai carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. L’ennesima operazione di controllo del territorio che, con l’inizio del periodo estivo, proseguirà e anzi si intensificherà con militari in strada, anche in borghese, non solo nei weekend.

I controlli

Circa 60 i veicoli controllati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano da venerdì a domenica sera scorsi. I militari hanno pattugliato le principali arterie cittadine e non solo. Contemporaneamente, carabinieri in divisa e in borghese hanno effettuato un servizio in molti luoghi di aggregazione e socialità, soprattutto giovanili. Scopo preciso porre un freno ai fenomeni del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti e al mettersi alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica. I risultati non sono mancati. Un 26enne di Fabriano è stato fermato e controllato da una pattuglia dei carabinieri. Quest’ultimi dopo averlo identificato, lo hanno fatto sottoporre all’esame dell’etilometro. L’alcol test ha fornito come risultato un valore superiore a 0,5 grammi su litro, ma inferiore a 0,8 g/l. Dunque, di poco superiore al limite massimo consentito. Per questo è scattato il ritiro della patente, l’auto è stata affidata ai familiari e gli è stata comminata una sanzione amministrativa da 543 euro. Infine in centro storico, un 22enne nato in Calabria e residente in città, è stato fermato e identificato dai carabinieri mentre passeggiava. Aveva tra gli indumenti 7 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.