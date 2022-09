Fabriano: guida con la patente scaduta, multa e denuncia a carico di un 38enne

FABRIANO – Due denunce a Fabriano: una per guida con patente scaduta e un’altra per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Segnatale due persone in qualità di assuntori. Questi sono gli esiti più significati del servizio di controllo, in ore serali e notturne, da parte dei carabinieri del Norm, Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano. Il tutto teso a prevenire qualsiasi tipologia di reato, compresi i furti in appartamento, e il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Oltre, naturalmente, a far aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti in città e nelle numerose frazioni.

I controlli

La prima denuncia è avvenuta a seguito di un controllo, nelle ore serali, in via Casoli. I militari hanno fermato e controllato un veicolo con 3 giovani di Fabriano a bordo, rispettivamente di 24, 38 e 38 anni. I carabinieri hanno chiesto l’esibizione dei documenti personali e del veicolo. Dai quali è emerso che il guidatore, 38enne, aveva la patente non rinnovata, dunque scaduta, che è stata ovviamente ritirata. Per questo motivo, inoltre, è stato denunciato e gli è stata elevata una sanzione amministrativa del valore di 158 euro. Poco prima di autorizzare il guidatore a portare l’auto a casa, i militari hanno notato il nervosismo dei due passeggeri. Per questo motivo hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. Sono stati rinvenuti circa due grammi di marijuana, complessivamente. Entrambi sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti agli uffici territoriali del Governo.

La seconda denuncia ha riguardato un 26enne di Fabriano fermato alla guida del proprio mezzo in centro storico. Era in evidente stato psicofisico alterato e per questo condotto all’ospedale di Fabriano per essere sottoposto ad analisi di primo e secondo livello. Il giovane è risultato positivo alla cocaina. Per questo motivo la patente gli è stata ritirata ed è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.