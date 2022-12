Fabriano, gli appuntamenti natalizi del weekend

Mercatini, musica, spettacoli e degustazioni: tante le iniziative in programma nel fine settimana

FABRIANO – In piazza del Comune l’albero di Natale ha preso ufficialmente vita alle 18 dell’8 dicembre, evento al quale ha partecipato anche il Corpo bandistico Città di Fabriano e il Coro voci bianche Akademia. Inaugurate anche le infiorate artistiche delle quattro porte del Palio di San Giovanni Battista nella chiesa di San Filippo.

Una piazza gremita, per respirare l’atmosfera del Natale fabrianese e per prepararsi ad un weekend ricco di eventi: al Palazzo Vescovile prosegue il Mercatino di Natale, mentre sabato 10 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 (e domenica alle 9.30), presso il Complesso monumentale san Benedetto “Fabrijazz. Improvvisando. Lezioni di improvvisazione e musica d’insieme.”.

Sabato 10 e domenica 11 dalle ore 16 invece al Centro commerciale il Gentile, photoset con Babbo Natale e alle 16.30 al Palazzo del Podestà e chiese, “Guida ai presepi in città”. Alle 16.30 al Mercato Coperto “Dal mais alla polenta”. In Piazza del Comune sono sempre presenti gli scout con un banchetto “Gli scout scaldano il Natale”. Sabato sera, alle ore 21, all’Oratorio della Carità, “La musica che unisce. Concerto della pianista Galyna Gusachenko”.

Domenica 11 invece alle 10.30 al Museo Carifacart in Zona Conce, “Gira, gusta e canta” ed il pomeriggio, alle ore 16, alla Pinacoteca Molajoli, “Natale d’artista. Vediamoci in pinacoteca for Kids.”. Alla stessa ora a Serradica la magia dei presepi e Museo della carta e della Filigrana il concerto del maestro Dirminti. Alle 16.30 al Mercato Coperto “Dalle api al miele”.