Fabriano: la Giunta in soccorso delle Associazioni culturali, ecco i contributi

FABRIANO – Nonostante lo stop forzato a manifestazioni pubbliche a causa della pandemia da Coronavirus, l’Amministrazione comunale di Fabriano è riuscita, insieme ad alcune delle tante Associazioni culturali che ben operano nel territorio, a organizzare qualche evento, soprattutto nei mesi estivi. Per questo motivo, la Giunta, guidata dal sindaco Gabriele Santarelli, ha approvato l’erogazione di finanziamenti a seguito di domande pervenute per la concessione di contributi. Complessivamente oltre 17mila euro, suddivisi per 5 associazioni che hanno prodotto rendicontazione per ottenere questo contributo speciale.

«Le politiche culturali e turistiche prevedono la realizzazione e il sostegno di quelle iniziative culturali e turistiche finalizzate a stimolare la vita della città e del comprensorio, poiché rappresentano occasioni fondamentali per la costruzione e il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità e alla sua storia, oltre che polo attrattivo per visitatori e quindi azioni funzionali al sostegno dell’economia del territorio. Questo è particolarmente importante in un anno, come il 2020, caratterizzato dall’emergenza sanitaria determinata dagli effetti della pandemia da Covid-19 che ha interessato e sta interessando il nostro Paese con ricadute estremamente pesanti sulla coesione sociale e sulle libertà delle persone, sull’apparato produttivo artigianale e industriale, sul commercio e, naturalmente, sulle attività delle associazioni culturali che, stante la straordinarietà delle misure adottate a più riprese dal Governo e dalla Regione Marche, sono state costrette a rivedere, quando non a dover annullare, le proprie attività sopportando anche i costi aggiuntivi necessari a garantire la sicurezza delle attività degli associati e del pubblico che ha potuto seguire gli eventi da queste organizzate. Per rivitalizzare le attività culturali sospese durante il lungo lockdown dei mesi primaverili, durante l’estate il Comune di Fabriano ha promosso e organizzato una serie di eventi tra cui le Rassegne “Cinema d’Estate 2020” e “Fabriano scena d’Estate”, proiezioni gratuite di pellicole in città e nelle frazioni e concerti e spettacoli teatrali realizzati nel Teatro Gentile e nei Giardini del Poio con partecipazione gratuita previa prenotazione, che hanno riscosso un notevole successo di pubblico», evidenziano dall’Amministrazione comunale.

In questo contesto di straordinarietà alcune associazioni hanno realizzato attività a integrazione di quelle promosse dal Comune. «La straordinaria vitalità dimostrata in condizioni tanto difficili ha sicuramente contribuito a “riaccendere” la città attraverso l’implementazione dell’offerta culturale e di spettacolo alleggerendo il peso derivato dagli effetti della pandemia che ha comportato una pesantissima perdita di risorse economiche per la comunità dato il mancato arrivo di visitatori durante il lungo periodo di lockdown. Un ruolo fondamentale, dunque, quello svolto dalle Associazioni ed Enti del territorio, che attraverso le loro idee, il proprio impegno, la loro progettualità e creatività, hanno proposto all’Amministrazione comunale la realizzazione di attività storiche, artistiche, culturali, musicali, tutte senza finalità di lucro».

Per tutti questi motivi, la Giunta comunale ha inteso prevedere un sostegno concedendo contributi a parziale copertura del disavanzo risultante dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e delle entrate relative alla realizzazione delle stesse. A beneficiare di questi contributi sono: Il corpo bandistico città di Fabriano con 5.157,21 euro; l’Associazione Castello di Precicchie per 5mila euro; l’Associazione culturale Opificio delle Arti per 3.861,00 euro; l’Ente autonomo Palio di San Giovanni Battista di Fabriano per 2.492,22 euro; l’Associazione nazionale delle Infiorate artistiche Infioritalia per 600 euro.