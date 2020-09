Fabriano: Giovani Democratici all’attacco di Porcarelli, Santarelli e Destra

Il segretario dei giovani Democrat, Alessandro Galli, ne ha per tutti per quel che riguarda la situazione difficile alla ex JP Industries

FABRIANO – Vertenza Indelfab di Fabriano, ex JP Industries, i Giovani Democratici di Fabriano all’attacco dell’imprenditore cerretese, Giovanni Porcarelli, del sindaco fabrianese, Gabriele Santarelli e della Destra. «Porcarelli afferma che non deve dare spiegazioni a nessuno sull’apertura della procedura di mobilità per 583 lavoratori, di cui 300 residenti nel fabrianese, assumendo un atteggiamento vile oltre che scortese e gravemente inappropriato».

Come se non bastasse anche il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, «si unisce a questo teatrino dell’assurdo affermando che questa vicenda sia stata sollevata solo perché siamo alle porte delle elezioni regionali come se il dramma che queste famiglie stiano vivendo sulla propria pelle possa avere qualche nesso logico con le elezioni. Quando non si ha nulla da dire, si farebbe più bella figura tacendo», l’invito del segretario cittadino dei Giovani Democratici, Alessandro Galli.

Il governo regionale e fintanto nazionale nelle persone di Manuela Bora e Alessia Morani «hanno prontamente stigmatizzato gli atteggiamenti e le turpi condotte del Porcarelli e a rincarare più che giustamente la dose sono stati Michela Bellomaria ed Emanuele Lodolini, candidati PD al consiglio regionale, affermando inequivocabilmente che sarebbe grave se, dopo tutto questo, Porcarelli possa percepire denaro pubblico senza aver fornito prima un piano di rilancio dell’azienda che gestisce», evidenzia Galli.

In tutto questo poi «non possiamo non sottolineare un silenzio dal sapore assolutamente omertoso dei nostri prodi guerrieri della destra locale in merito alla questione JP/Indelfab. La destra che è sempre in prima fila quando si tratta di attaccare la giunta regionale su questioni come sanità, fondi europei e riconoscimenti Unesco a suon di notizie talvolta false e talaltre volte rimodellate a regola d’arte in questo caso tace inspiegabilmente. Capiamo bene che attaccare Porcarelli non sia elettoralmente proficuo come attaccare la giunta regionale del Pd, ma quantomeno una critica pubblica riteniamo sia doverosa da parte di tutte le forze politiche. Ne va della dignità dei lavoratori che fra un anno con ogni probabilità saranno licenziati dopo aver vissuto già anni e anni di precarietà ed insicurezza», conclude.