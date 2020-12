Fabriano: i genitori fabrianesi scelgono l’Umbria

FABRIANO – A distanza di quasi due anni dalla chiusura del Punto nascita dell’ospedale Engles Profili di Fabriano appare evidente come la predilezione dei neo genitori residenti in città vada in direzione dell’Umbria, rispetto che a Jesi, primo Punto nascita utile in termini di distanza nelle Marche.

Anche il 2020 si conferma, infatti, l’anno dei fabrianesi che sono venuti al mondo a Branca, provincia di Perugia, in Umbria. Da quando, a inizio 2019, è stata chiusa definitivamente la sala parto dell’ospedale di Fabriano, molte mamme hanno scelto di partorire fuori Regione e non a Jesi o ad Ancona. Su 153 nati, (dato aggiornato a metà novembre), più di due terzi delle famiglie hanno scelto la regione confinante. Tra i motivi che hanno spinto a prendere questa decisione c’è sicuramente la strada, la SS 76, molto più agevole nel versante umbro rispetto ai cantieri lumaca tra Fabriano e Serra San Quirico.

Dal primo gennaio al 15 novembre di quest’anno sono nati 153 bambini da genitori residenti a Fabriano. Di questi ben 100 sono venuti al mondo nel reparto di Ostetricia di Branca-Gubbio (23 km, 25 minuti, strada a quattro corsie), 5 all’ospedale di Perugia, 5 a Foligno, complessivamente, quindi 110 bambini sono nati in Umbria. Hanno scelto le Marche, invece, in pochi: 24 i parti all’ospedale di Jesi (47 km, 40 minuti più incognita traffico e lavori), 12 al Salesi di Ancona, 5 al nosocomio di Macerata, 2 a Senigallia, per un totale di fabrianesi nati nelle Marche pari a 43.

Trend, dunque, confermato rispetto al 2019, quando si sono registrati 171 nuovi nati in totale. Per questi parti, la gran parte dei genitori ha scelto l’ospedale di Branca-Gubbio, alcuni Foligno o Perugia, e in 30 l’Urbani di Jesi. Da evidenziare, infine, che sulla carta il Punto nascita di riferimento è proprio l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia di Jesi, ma che non sembra essere – come detto, per molteplici problematiche – la prima scelta dei papà e mamme di Fabriano.