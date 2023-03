Fabriano e Genga: rinnovato e ampliato l’accordo di scontistica biunivoca in nome del turismo

FABRIANO – Rinnovato e aggiornato dalla Giunta di Fabriano, l’accordo con il Consorzio Frasassi di Genga per la reciproca pubblicità e valorizzazione delle realtà turistiche. La scontistica ora riguarderà non solo le Grotte di Frasassi e il Museo della Carta e delle Filigrana, ma vengono aggiunti gli altri plessi turistici fabrianesi. La soddisfazione dell’assessore al Turismo, Andrea Giombi.

L’accordo

«Nello specifico – sottolinea l’assessore all’Attrattività e Turismo Andrea Giombi – il nuovo accordo prevede una scontistica biunivoca tra l’ingresso alle Grotte di Frasassi e l’ingresso, non più solamente al Museo della Carta, ma ai plessi turistici culturali fabrianesi così come previsto dal biglietto unico, che è stato introdotto con l’approvazione delle nuove tariffe ad inizio anno. Il nuovo accordo viene, dunque, parametrato sul biglietto unico di Fabriano e l’ingresso alle Grotte di Frasassi. L’obiettivo ora – continua l’Assessore – è potenziare l’aspetto promozionale per affermare concretamente un principio di collaborazione e solidarietà tra Enti pubblici in favore delle collettività rappresentate», conclude l’assessore Giombi.

L’accordo in questione era stato sottoscritto una prima volta dall’allora giunta pentastellata di Fabriano e i vertici che gestiscono il complesso ipogeo gengarino. Successivamente, è stato prorogato di anno in anno e, ora, aggiornato e, di fatto, ampliato. «L’auspicio è che si riesca ad incrementare reciprocamente le presenze turistiche sia a Genga che a Fabriano. Magari erodendo quella larga parte del cosiddetto turismo “mordi e fuggi” in favore di un flusso turistico che possa essere intercettato anche delle strutture ricettive e, quindi, divenire maggiormente stanziale nel territorio», spiega l’amministrazione.