Fabriano: ruba un telefono palmare in un bar, denunciato un 20enne veneto ospite di un amico

I fatti

Intorno alle ore 3:15 di qualche notte fa, alcuni cittadini si sono rivolti al 112 Nue segnalando un gruppo di giovani all’interno dei giardini Regina Margherita di Fabriano che, con le loro urla, stavano disturbando il loro riposo. La volante della polizia, giunta sul posto, ha individuato il gruppo segnalato e, dopo aver controllato ed identificato i suoi componenti, li ha ammoniti ad abbassare il tono della voce e ad allontanarsi, così cessando la molestia. In questo frangente, però, i poliziotti hanno notato l’atteggiamento sospetto di un giovane il quale, in modo sfuggente, attendeva ansiosamente la restituzione del proprio documento di riconoscimento per potersene andare via. Ad un migliore controllo visivo, gli agenti hanno constatato la forte rassomiglianza tra il ragazzo e l’autore del furto di un telefono palmare, del valore di circa mille euro, rubato qualche ora prima dall’interno di un bar fabrianese. In particolare, intervenuti sul posto, i poliziotti avevano potuto visionare le immagini del circuito interno di sicurezza individuando con buona precisione le caratteristiche corporee e somatiche salienti dell’autore del reato. Alla contestazione del fatto, il giovane ha mostrato e riconsegnato il palmare rubato, successivamente restituito al legittimo proprietario. Il giovane, un ventenne veneto con qualche pregresso per reati contro il patrimonio, al momento ospite di un coetaneo fabrianese, è stato denunciato per furto all’Autorità giudiziaria e, non avendo validi motivi per permanere sul territorio del Comune di Fabriano, è stato proposto al Questore di Ancona per il foglio di via da questo centro per un periodo di tre anni.