Fabriano, rubano un cellulare dimenticato in auto. Caso risolto

FABRIANO – Dimentica lo smartphone in auto e si reca al lavoro. Al suo ritorno, il telefonino non c’era più, le era stato rubato. I carabinieri della compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, riescono a risalire al responsabile che viene identificato e denunciato per ricettazione. Non per furto, in quanto fra l’atto criminale e la risoluzione del caso, è trascorso del tempo che ha, di fatto, modificato il capo di imputazione.

I fatti

Brutta avventura, anche se a lieto fine, per una giovane 26enne di Fabriano. La ragazza, come ogni mattina, ha parcheggiato l’automobile non distante dal proprio luogo di lavoro. Quindi, a piedi lo ha raggiunto. Non si è accorta di aver lasciato nell’auto lo smartphone. Non solo. Per via delle alte temperature e per evitare di trovare la sua macchina troppo calda, dopo il lavoro, ha lasciato leggermente abbassato uno dei finestrini. Due errori che le sono costati cari. Infatti, un uomo, con molta destrezza, infilando la propria mano nella fessura del finestrino abbassato, è riuscito a raggiungere il telefonino e rubarlo, senza apportare alcun danno al mezzo.

La denuncia

Dopo aver terminato il proprio turno di lavoro, la 26enne è tornata in direzione dell’auto. Ha aperto la portiera e cercato il proprio telefonino senza trovarlo. Ha contattato i carabinieri della Compagnia di Fabriano, denunciando l’accaduto.

I militari sono riusciti a risalire al codice identificativo del cellulare, riuscendo così a tracciarlo e, quindi, a localizzarlo. Una pattuglia dei carabinieri si è recata, dunque, in una frazione di Fabriano. Nell’abitazione dove risiede un 41enne tunisino trovato in possesso dello smartphone. È stato, quindi, denunciato per ricettazione e il telefonino riconsegnato alla giovane proprietaria.