Fabriano: furti in appartamento, i carabinieri arrestano un 30enne per scontare pena residua

FABRIANO – Tornano a preoccupare i furti in appartamento. Ma i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, sono già all’opera per contrastare questa recrudescenza. I carabinieri di Sassoferrato, infatti, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Corte di Appello della Procura della Repubblica di Ancona, che prevede l’applicazione della misura di custodia cautelare in carcere. Un trentenne di Sassoferrato è stato arrestato dai militari della Stazione locale ed è stato tradotto presso il carcere di Montacuto. L’uomo si trovava nella sua abitazione quando i carabinieri si sono recati a casa del giovane su mandato del Tribunale. Dovrà scontare una pena residua in carcere per reati contro il patrimonio, furti compresi.

L’allerta

Un primo segno tangibile rispetto a quanto accaduto a inizio settimana. Nella tarda serata di lunedì 28 febbraio, infatti, si è avuta notizia di almeno 5 tentativi di furti tra via Serraloggia e altre zone del centro storico di Fabriano. Fortunatamente, solo uno andato a segno con una refurtiva di circa mille euro. La prima segnalazione intorno all’ora di cena, quando alcuni residenti hanno notato almeno tre persone con il volto coperto da un passamontagna, che cercavano di scavalcare una recinzione. Ma vistosi scoperti, sono scappati. Nel breve volgere di alcuni minuti, le altre segnalazioni di tentativi di furti. Oltre a essere state informate le forze dell’ordine, i fabrianesi hanno voluto condividere il tutto su Facebook, in modo tale da lanciare un vero e proprio alert per tutti. Le forze dell’ordine, da lunedì notte, stanno effettuando un servizio straordinario, anche con personale in borghese, con l’obiettivo di riuscire a cogliere sul fatto la banda. L’appello è quello di segnalare, in tempo reale, qualsiasi movimento o persona sospetta a polizia e carabinieri.