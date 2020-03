Fabriano: fugge dopo banale tamponamento, denunciato

FABRIANO – Denuncia per fuga a seguito di incidente stradale con danni a persona e per omissione di soccorso da parte dei carabinieri.

Il denunciato è un 50enne di Fabriano. Nel pomeriggio di lunedì scorso, 2 marzo, in via Cortine di San Nicolò, nei pressi di un incrocio si è verificato un incidente, di per sé abbastanza banale. Vale a dire, il 50enne a bordo di un furgone, ha tamponato un’automobile guidata da una donna di 51 anni di Fabriano. Consistenti danni ai due mezzi incidentati.

Invece di fermarsi e sincerarsi delle condizioni della donna, il 50enne ha ingranato la marcia e si è allontanato in tutta fretta dal luogo dell’incidente. Non ha fatto i conti con la prontezza d’animo della signora che è riuscita a memorizzare e annotarsi alcune cifre della targa del furgone prima che sparisse dalla sua vista.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Fabriano e il 118 dell’ospedale Engles Profili. Quest’ultimi hanno stabilizzato la ferita sul posto e, poi, disposto il trasporto al Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino per ulteriori accertamenti. La 51enne è stata dimessa dopo poche ore con una prognosi di 10 giorni.

I carabinieri hanno ascoltato la donna e quest’ultima gli ha consegnato i numeri della targa del furgone che era riuscita ad annotarsi. È scattata l’attività investigativa con i militari che, consultando vari database, sono riusciti a risalire al nome dell’intestatario del mezzo. Si sono recati sul posto ed hanno trovato il furgone con ingenti danni nella parte anteriore. Messo di fronte alle proprie responsabilità, il 50enne fabrianese ha ammesso le proprie responsabilità e di essere fuggito perché fortemente agitato e spaventato. Giustificazione che non è bastata ai carabinieri che lo hanno denunciato per fuga a seguito di incidente stradale con danni a persona e per omissione di soccorso.