Fabriano, le forze politiche di sinistra tornano a chiedere le Primarie di coalizione

FABRIANO – Iniziativa Politica, Fabriano Progressista, Sinistra Italiana, Articolo 1 e Risorgimento Socialista. Queste le forze politiche che firmano un appello comune per chiedere le Primarie di coalizione nel centrosinistra in vista delle Comunali di Fabriano della prossima primavera. Ma difficilmente il Pd accetterà, visto che è orientato a non presentare un candidato a sindaco di bandiera, ma civico. Nello specifico Daniela Ghergo. Quest’ultima, a guida dell’associazione Progetto Fabriano che sfocerà in una lista civica. Per l’appunto, che esprimerà il candidato alla poltrona di Primo cittadino.

La richiesta

Nel centrosinistra si potrebbero avere anche due candidati. Soprattutto se non sarà accolto l’appello di Iniziativa Politica, Fabriano Progressista, Sinistra Italiana, Articolo 1 e Risorgimento Socialista, per le primarie di coalizione e che sembrano voler marciare unite, magari con candidato l’uscente consigliere comunale Vinicio Arteconi. «È tempo di immaginare e costruire la Fabriano del futuro. Sono anni che la nostra città si trova all’interno di una crisi ampia e complessa. Il lavoro che non c’è, i servizi alla persona smantellati, il futuro precario delle giovani generazioni e l’aumento delle disuguaglianze sono problematiche che necessitano una risposta nuova, concreta e immediata da parte della Politica.

L’esaurirsi del “modello Marche”, il fallimento dell’amministrazione M5S la crisi in atto e l’avvicinarsi delle elezioni amministrative impongono una riflessione profonda e condivisa. L’invito a tutte le forze progressiste, che vengano dalla tradizione del movimento operaio, dal cristianesimo sociale, dell’ambientalismo o dei movimenti civici e democratici, è dunque quello di ritrovarsi, confrontarsi e dibattere su idee e progetti per verificare convergenze. Il nostro contributo alla discussione parte da una visione che consideriamo un “bene comune” e che dovrà essere arricchita dal contributo di tutte e tutti coloro che desiderano rendere la nostra città un luogo migliore e “Inclusiva” dove “Nessuno sia Escluso”», scrivono le forze politica di centrosinistra in una nota congiunta.

Le primarie

«La nostra visione è quella di una Fabriano consapevole, nuova, solidale e sostenibile. Consapevole perché per pianificare il domani è necessario conoscere il proprio passato. Immaginiamo una Fabriano non più diretta ma artefice del proprio destino, una comunità di cittadine e cittadini che facciano della partecipazione, del lavoro comune e della corresponsabilità un tratto distintivo. Nuova perché dinamica e libera di affrontare le sfide del futuro. Diventare una città nuova significa essere in grado di trasformarsi partendo dalle proprie radici, valorizzare le potenzialità inespresse, creare un nuovo modello di sviluppo in grado di portare benessere, svincolandosi dall’idea che il lavoro sia solo quello calato dall’alto come accadeva in passato. Solidale perché nel nostro presente non lasciamo indietro nessuno. Vogliamo lavorare per costruire insieme una Fabriano più giusta, per azzerare le disuguaglianze, in cui ogni donna e ogni uomo possano vivere dignitosamente e in serenità la propria esistenza. Sostenibile affinché ogni agire sia della Pubblica Amministrazione sia delle imprese e dei cittadini, parta sempre dal principio di preservare le risorse e di garantirne la rinnovabilità affinché il fare abbia orizzonti lunghi e non si fermi al “qui e ora”. Pensiamo che la partecipazione sia l’unico modo per dare forza a un progetto di cambiamento e di ricostruzione della città. Per questo proponiamo di costruire una coalizione progressista a partire dalla condivisione di un programma comune e dalla scelta del candidato sindaco attraverso le primarie», concludono.