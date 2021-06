Fabriano: Forza Italia torna ad attaccare la Giunta comunale sulle nomine

«Ho letto la sua dichiarazione, sicuramente siamo difronte ad un esperto del settore. Siamo tutti d'accordo queste sono le basi per un moderno turismo, ma se non si dice come farlo sono solo parole al vento», l’affondo del capogruppo Azzurro, Olindo Stroppa

FABRIANO – Forza Italia Fabriano nuovamente all’attacco dell’Amministrazione comunale pentastellata. Al centro del j’accuse, la nomina del nuovo assessore, l’eugubino Nello Fiorucci, che ha ricevuto le deleghe: al Turismo (che apparteneva all’assessore alla Cultura, Ilaria Venanzoni), Marketing Territoriale, Sistemi Territoriali e Commercio in condivisione con il vicesindaco, Ioselito Arcioni. «Ho letto la sua dichiarazione, sicuramente siamo di fronte ad un esperto del settore. Buoni propositi quelli che dichiara, dobbiamo creare collaborazioni, abbattere confini geografici, fare squadra, potenziare l’organizzazione. Siamo tutti d’accordo, queste sono le basi per un moderno turismo, ma se non si dice come farlo sono solo parole al vento», l’affondo del capogruppo Azzurro, Olindo Stroppa.

«Il nuovo assessore al Turismo di tempo per dimostrare la sua indiscutibile esperienza e preparazione non ne avrà molto visto che fra meno di un anno questa Amministrazione avrà terminato il suo mandato. Il nostro territorio gode di un discreto flusso turistico nel periodo estivo, siamo ormai a giugno o ci si inventa qualcosa di eccezionale per il periodo invernale oppure il nuovo assessore avrà poche possibilità di dimostrare le sue indiscusse capacità», l’ironia di Stroppa.

«In alcune dichiarazioni il Sindaco afferma che non è necessario sostituire l’Assessore ai Lavori pubblici a seguito delle dimissioni di Cristiano Pascucci, perché ormai è tutto impostato. Lo stesso dicasi per l’assessore al Bilancio, casella vacante da un anno. Eppure, la priorità di questa Amministrazione nonostante ciò è stata quella di nominare un nuovo assessore al Turismo. Incarico che non era vacante, ma ricoperto dall’assessore Ilaria Venanzoni. Forse è stata giudicata incapace di ricoprire questo ruolo? Altrimenti perché sostituirla? C’è qualcosa che non riesco a comprendere, mancano due importanti esponenti nella Giunta – gli assessori al bilancio e lavori pubblici – e che facciamo? Scorporiamo l’incarico del Turismo da quello alla Cultura per nominare un nuovo Assessore e lasciamo vuote le due caselle fondamentali per un’Amministrazione. Questo fa parte del tanto declamato cambiamento dei pentastellati?», conclude, ponendosi questo quesito, il capogruppo di Forza Italia Fabriano, Olindo Stroppa.