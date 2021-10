Fabriano, Fondo per imprese in difficoltà: a breve il bando

CNA, Confartigianato e Confcommercio saranno presto convocati dall'Amministrazione comunale per definire le modalità di distribuzione dei contributi in favore delle imprese maggiormente messe in difficoltà dalla pandemia

FABRIANO – Aiuti alle imprese fabrianesi, a breve l’uscita del bando. CNA, Confartigianato e Confcommercio, come da accordi intercorsi nell’ultimo incontro con l’Amministrazione comunale, saranno convocati presumibilmente già la prossima settimana per definire le modalità di distribuzione e le relative tempistiche in merito al contributo di 400.000 euro stanziato dalla Giunta di Fabriano, guidata dal sindaco Gabriele Santarelli, in favore delle imprese fabrianesi maggiormente messe in difficoltà dalla pandemia da Covid 19. Il sostegno economico è stato fortemente richiesto dalle tre associazioni di categoria, le quali hanno sollecitato il Comune di Fabriano a stringere i tempi per erogare gli importi alle aziende che ne avranno i requisiti entro la fine dell’anno.

«Attualmente gli uffici comunali stanno terminando la predisposizione del bando e del testo della Delibera di Giunta», comunica il Sindaco Santarelli. «Terminati i due documenti, saremo pronti a definire gli ultimi dettagli con le associazioni, probabilmente già la prossima settimana, per accelerare l’iter di distribuzione in base ai criteri discussi e concordati con le stesse». Un iter travagliato quello del Fondo in favore delle imprese di Fabriano maggiormente messe in difficoltà dalla pandemia da Covid 19. Si era partiti con una dotazione possibile pari a un milione di euro, poi si è scesi a 700mila, fino al budget finale di 400mila euro. Una discesa di fondi dovuta ad altri impegni di spesa, imprevisti, ai quali l’Esecutivo fabrianese ha dovuto far fronte. Non sono mancate le polemiche sia con le tre associazioni di Categoria CNA, Confartigianato e Confcommercio, che con le forze politiche di opposizione.