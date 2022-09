Fabriano: richiesta di fondi, illuminazione e riapertura della SS 76 fra i due svincoli cittadini

Il sindaco Daniela Ghergo ha anche incontrato i vertici della Provincia al fine di ottenere finanziamenti specifici per lavori urgenti per viabilità della frazione di San Donato. Si lavora anche per la frana a Moscano

FABRIANO – Due importanti novità in materia di manutenzione stradale e viabilità per Fabriano. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniela Ghergo, a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici in merito alla precaria situazione della viabilità interna nella frazione San Donato, particolarmente dissestata per il sovraccarico di traffico veicolare protrattosi fino allo scorso mese di agosto, ha incontrato ieri il Presidente della Provincia di Ancona «per verificare la possibilità di un supporto economico da parte dell’Ente provinciale quale contribuzione per supplire al ripristino della sede stradale carreggiata. La medesima questione sarà sottoposta alla Regione posto che lo stato di dissesto è tale da non poter essere sostenuto in questa fase interamente con risorse comunali», fanno sapere dell’Ente comunale.

Nella valutazione delle opere di sistemazione necessarie e urgenti, in particolare della frana di Moscano, l’Amministrazione sta per affidare lo studio geologico e il progetto per la sistemazione della frana. Il progetto è propedeutico alla riapertura della strada che conduce al paese. Oggi 7 settembre, intanto, inizieranno gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Fabriano. Inoltre, per garantire la maggiore sicurezza degli attraversamenti pedonali, l’Amministrazione comunale con l’Assessore di riferimento Lorenzo Vergnetta, ha deliberato nella seduta di Giunta del primo settembre scorso, un intervento fondamentale per la prevenzione degli incidenti sugli attraversamenti, volto a predisporre l’illuminazione degli attraversamenti pedonali più utilizzati e rischiosi, che interesserà: viale Stelluti Scala, viale IV Novembre, via Dante, viale Zonghi, viale Serafini, viale Moccia.

Strada Statale 76

La Direzione di Anas ha dato conferma che questa mattina, mercoledì 7 settembre, il tratto della Strada Statale 76, tra i due svincoli di Fabriano in direzione Ancona, è stato riaperto al traffico veicolare leggero e pesante, dopo che sono stati ultimati i lavori finalizzati al miglioramento del manto stradale. Questa chiusura aveva comportato un netto incremento del traffico sulla viabilità urbana tanto da indurre il Primo cittadino fabrianese a sollecitare l’Anas per un pronto completamento del cantiere. «Grazie alla disponibilità di Anas, da oggi sia le auto che i mezzi pesanti possono riprendere a percorrere normalmente la SS 76 e la viabilità urbana torna regolare», conclude il sindaco, Daniela Ghergo.