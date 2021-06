Fabriano, la Fondazione Mancini ha assegnato le borse di studio

FABRIANO – Elena Gentilucci 5A e Giorgia Quintini 5B sono le alunne meritevoli che hanno frequentato la V classe elementare dell’anno scolastico 2019-2020 premiate con una borsa di studio dalla Fondazione Marco Mancini di Fabriano. Come avviene da anni, nella scuola primaria statale di Santa Maria intitolata a Marco Mancini, figlio di Gianfranco Mancini, alunno che nell’anno 1987-1988 ha iniziato la scuola elementare proprio a Santa Maria, proseguendo con ottimi risultati il suo percorso fino alla 4° elementare, quando, purtroppo si sono manifestati i primi sintomi di quello che nel 1991 è stato diagnosticato come tumore cerebrale, si è tenuta la cerimonia di consegna di questo riconoscimento agli scolari meritori che hanno frequentato la V classe.

La scelta

L’appuntamento si sarebbe dovuto svolgere lo scorso Natale, ma a causa della pandemia da Coronavirus è stato posticipato ai primi giorni di giugno nel pieno rispetto della normativa anti Covid. Oltre a Gianfranco Mancini, che nel febbraio del 1992 in nome di suo figlio ha costituito la “Fondazione Marco Mancini”, con lo scopo di sostenere la cura e l’assistenza ai bambini malati di tumore, protagonisti sono stati gli alunni e insegnanti. «Certamente è stato un anno difficilissimo. Un salto nel buio che ha messo alla prova famiglie, ragazzi e insegnanti che hanno visto stravolta la loro vita. Oggi, però, siamo qui, grazie alla Fondazione Mancini, per riconoscere a queste due allieve il loro impegno e la forza nell’aver dato risposta a un periodo davvero complesso: la scuola non è soltanto un luogo in cui si apprende, ma anche un punto dove ci si prepara al futuro», ha evidenziato la dirigente scolastica Stefania Venturi prima di consegnare al presidente della Fondazione Marco Mancini, a nome di tutta la scuola, un album di pregiata carta Fabriano, decorato con disegni, mosaici e illustrato da componimenti sull’amicizia, l’unione.