Fabriano, la Fondazione Aristide Merloni di Fabriano inaugura il nuovo corso sul digitale

Digital Support sales edition – Energie per la piccola impresa, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e Live, il benvenuto ai partecipanti da parte di Francesco Merloni e il rettore Gian Luca Gregori

FABRIANO – Il digitale è la vera strategia e la Fondazione Aristide Merloni di Fabriano ne è così convinta da aver pensato a un progetto, Digital Support sales edition – Energie per la piccola impresa, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e Live. Francesco Merloni e il rettore dell’UnivPM Gian Luca Gregori, hanno dato il benvenuto ai partecipanti.

Il corso “Digital support sales edition”

L’obiettivo è chiaro: formare professionisti riguardo la funzione vendite. Gli iscritti acquisiranno conoscenze e competenze per operare nell’attuale contesto competitivo e in una realtà macroeconomica dove, il ruolo sempre più determinante delle tecnologie digitali, sta portando le organizzazioni a focalizzarsi maggiormente sul loro approccio al mercato. Sono 25 corsisti (laureati e non) che hanno ricevuto una borsa di studio a copertura totale del percorso formativo con 50 ore di project work e 40 di didattica on line e a loro Francesco Merloni ha rivolto un saluto.

«L’Italia oggi più come mai ha bisogno di recuperare vitalità favorendo un nuovo decollo economico”. Il digitale, così pervasivo nella nostra vita, va compreso e utilizzato in favore delle persone e delle aziende senza compromettere l’equilibrio occupazionale ma anzi cogliendo le nuove opportunità che il digitale stesso offre».

Il Magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gregori, nel suo breve intervento, ha posto l’accento sulle qualità delle aziende che durante la pandemia hanno più resistito all’urto: competenze e capacità di programmazione delle aziende qualità necessarie per competere sul mercato.

«Siamo alla quarta edizione di questo “corso percorso” ha detto ed è tanta la soddisfazione nel vedere il 75% dei ragazzi che hanno partecipato alle passate edizioni, lavorare con successo e passione. Non esiste una strategia digitale ma il digitale è la strategia e prima si comprende questo concetto meglio sarà per le aziende e il nostro territorio», ha concluso.