FABRIANO – Si propongono come consulenti per progettare un campo da Padel a Fabriano. Ma è una truffa. Vittima un 38enne fabrianese, disoccupato, che si era imbattuto in un annuncio con un’offerta di lavoro che sembrava un’ottima idea, ma purtroppo non lo era. Denunciate due persone per truffa aggravata in concorso.

I fatti

La padel mania a Fabriano è una realtà grazie a numerosi investimenti. Un 38enne, al momento senza lavoro, cercando in un sito online specializzato ha trovato un annuncio che faceva proprio al caso suo. In pratica alcuni esperti offrivano una consulenza per la realizzazione di un campo da Padel che sarebbe poi stato progettato in città. Il fabrianese, interessato, decide di provare a fare questo passo e versa 3mila euro di caparra per avviare l’iter per la consulenza e, successivamente, per la realizzazione vera e propria del campo da Padel. Dei titolari dell’annuncio, però, una volta incassata la somma, nessuna traccia.

Sparito l’annuncio e irreperibilità totale. Il 38enne, amaramente, comprende di essere stato truffato e sporge denuncia recandosi in caserma della Compagnia dei carabinieri di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci. I militari avviano prontamente le indagini informatiche e riescono, in poco tempo, ad individuare e denunciare due soggetti: un 31enne di Piacenza e un 31enne nato in Perù e residente a Torino, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso. Oltre a questa operazione, i Carabinieri della Stazione di Genga hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 40enne gengarino che, nelle ore notturne, è stato fermato e controllato. Quindi, sottoposto all’alcoltest. I cui risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, superiore a quanto consentito. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, multato, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata affidata a persona di fiducia.