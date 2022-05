Fabriano: fine settimana all’insegna della cultura con il festival Frammenti di Carta

FABRIANO – Fine settimana all’insegna della cultura a Fabriano. Domani e domenica ai Giardini del Poio è previsto il festival Frammenti di Carta. Quest’anno, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, è stato deciso di intraprendere un nuovo percorso tramutando il Premio Nazionale di Narrativa e Poesia “Città di Fabriano”, giunto alla IV edizione, in una serie di incontri letterari, sempre legati alla narrativa e alla poesia italiana contemporanea. Gli eventi sono organizzati in collaborazione e con il sostegno della Fondazione Carifac e con la Biblioteca Multimediale Sassi. Nel comitato organizzatore è presente Marco Ottaviani, che è stato il fondatore dell’omonimo premio che in tanti anni ha donato circa 3.000 libri alla città ed ha ospitato alcune delle voci più grandi della letteratura italiana: Alberto Bevilacqua, Dacia Maraini, Eraldo Affinati, Edoardo Albinati, Nicola Crocetti ecc. Oltre a personaggi di cultura e spettacolo come Francesco Guccini, Mogol e Luca Carboni. Quest’anno entra a far parte dell’organizzazione Anna Buoninsegni, editore di Arte Libri UnaLuna.

Il festival

Il festival “Frammenti di Carta”, domani 28 maggio, a partire dalle 17 prevede il ricordo di Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita, con la presenza di Renzo Paris, che ha da poco dato alle stampe il libro Moravia Pasolini. Due volti dello scandalo (Einaudi). Paris è l’ultimo interprete della cosiddetta scuola romana e fu amico e allievo di Moravia e Pasolini. A seguire Alessandro Beretta, firma culturale del “Corriere della Sera”, ci illustrerà “Come si raccontano le generazioni”, facendo un exursus sulla narrativa italiana degli ultimi anni, in particolare rivolta ai giovani lettori. Questa sezione, denominata “Letteratura e scuola”, è dedicata alla memoria dell’insegnante fabrianese Piera Picchi, che tanto si è impegnata per la formazione e l’educazione dei giovani fabrianesi, sia come insegnante che come preside. «Per l’occasione abbiamo pubblicato una plaquette su carta a mano di Fabriano e con caratteri mobili eseguita da Anna Buoninsegni, editore di “Arte Libro unaluna” di Gubbio. Gli esemplari in 300 copie contengono i testi poetici di coloro che prenderanno parte al reading di domenica 29 maggio, sempre alle 17 ai Giardini del Poio: Nicola Bultrini, Anna Buoninsegni, Guido Garufi, Antonietta Gnerre, Pasquale di Palmo, Gianfranco Lauretano, Alessandro Moscè, Francesca Serragnoli. Inoltre testi di Stefano Dal Bianco, Vivian Lamarque e Davide Rondoni che non sono potuti intervenire all’iniziativa per impegni precedentemente assunti», conclude il direttore artistico, Alessandro Moscè.