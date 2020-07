Fabriano, fiamme all’interno di un casolare: tanti i danni

FABRIANO – Paura questo pomeriggio nella frazione Moscano di Fabriano. Un corto circuito ha determinato l’innesco di un incendio all’interno di un casolare. Danni ingenti e si valuta sull’agibilità dello stesso. Per fortuna, nessuna persona coinvolta.

Nel pomeriggio di oggi, 24 luglio, intorno alle 17, un violento temporale ha interessato il fabrianese. Tuoni, fulmini e pioggia battente. Probabilmente, anche a causa del temporale, uno sbalzo di corrente potrebbe essere all’origine di un corto circuito all’interno di un casolare, di circa 100 metri quadrati, nella frazione Moscano di Fabriano. La struttura è utilizzata dai residenti come appoggio e casa estiva, quindi con presente arredamento e tutto il necessario per potercisi recare quando si ha necessità.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della zona giorno e in pochissimo tempo il fumo denso ha invaso tutta la struttura. Sul posto, allertati dai residenti della frazione fabrianese, si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco: una del distaccamento di Fabriano e l’atra specializzata in incendi boschivi. Complessivamente 10 pompieri e quattro mezzi. La zona dove insiste il casolare è impervia, quindi, i vigili del fuoco hanno faticato non poco per poter garantire un costante flusso idrico per poter domare le fiamme.

Il luogo dell’incendio

Dopo circa un paio d’ore, il rogo è stato spento e sono iniziate le fasi della messa in sicurezza dell’area. Nel frattempo, erano giunti nel posto anche i proprietari che hanno assistito a tutte queste operazioni. I danni provocati dalle fiamme, ma anche dal denso fumo, sono ingenti. Oltre alla struttura, anche per l’arredamento presente nel casolare. Si sta valutando, attraverso i tecnici specializzati, se l’abitazione è agibile o parzialmente inagibile. Fortunatamente, però, nessuna persona è rimasta coinvolta da quanto accaduto.