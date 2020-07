Fabriano: Fdi inaugura la campagna elettorale e punta su Mirella Battistoni

FABRIANO – «Con Mirella Battistoni siamo certi che questo territorio possa essere rappresentato al meglio, con professionalità e concretezza». Con queste parole il candidato alla Presidenza della Regione Marche per la coalizione di centrodestra, Francesco Acquaroli, ha voluto essere presente a Fabriano, oggi 11 luglio, per l’avvio della campagna elettorale della candidata al Consiglio regionale marchigiano per Fratelli d’Italia, Mirella Battistoni.

«Ho accettato questa sfida, che sarà vincente, perché con il mio lavoro di consulente aziendale mi trovo, quotidianamente, a dovermi confrontare con problematiche legate all’eccesso di burocrazia e la mancanza di una pianificazione coerente con le esigenze reali del tessuto economico e sociale non solo del fabrianese, ma dell’intera Regione. Mai come in questo momento, invece, c’è bisogno di una Pubblica Amministrazione più vicina alle famiglie e alle imprese, per invertire un declino che per le Marche appare inesorabile se non si dovesse avviare quanto prima un cambio di rotta», le parole di Mirella Battistoni. Moderata e indipendente ai meccanismi della politica, «ho scelto FdI perché, al suo interno, è l’unico partito che valorizza realmente la competenza e la pluralità di posizioni”, ha concluso Mirella Battistoni invitando chiunque a contribuire – con idee, progetti e suggerimenti – per cambiare le Marche, insieme», ha concluso.

Il componente dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia sezione di Fabriano, Ennio Mezzopera, ha posto l’accento su come la candidatura di Mirella Battistoni rappresenti «una vera svolta per Fabriano perché, dopo tanto tempo, c’è la concreta possibilità di poter avere un rappresentante, degno di questo nome, in consiglio regionale».

A chiudere l’incontro, il candidato Carlo Ciccioli, dimessosi da pochi giorni dalla carica di coordinatore regionale di FdI e in lista insieme alla Battistoni. «Francesco ed io crediamo fermamente che Mirella Battistoni possa contribuire a dare quel surplus di competenza e concretezza di cui non solo Fabriano e il suo comprensorio hanno bisogno, ma l’intera Regione. Occorre disegnare il nuovo sviluppo economico delle Marche, sapendo impiegare al meglio i finanziamenti Europei e Nazionali. Mirella ha dimostrato, con la sua lunga attività professionale, di essere la persona adatta».