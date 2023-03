Fabriano: fatale un malore durante la partita allo stadio, muore Pietro Partenzi

Pietro Partenzi è morto per un malore a 66 anni durante una partita allo stadio: era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Profili di Fabriano, dove è deceduto poco più tardi

FABRIANO – Una morte improvvisa, per un malore a 66 anni durante una partita allo stadio. E’ deceduto così, Pietro Partenzi, che a causa del malore era stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Profili di Fabriano ed è morto poco più tardi.

Pietro Partenzi

Pietro Partenzi risiedeva a Cerreto d’Esi e si trovava allo stadio quando ha accusato un malore improvviso: è stata disposta l’autopsia.

Tramite i social l’ASD Fabriano Cerreto e la Scuola Calcio Fortitudo Fabriano Cerreto hanno voluto esprimere le proprie più sincere condoglianze per la morte di Pietro Partenzi: «Pietro è stato un grande tifoso biancorossonero – afferma la società sportiva fabrianese -. Oltre a seguire la prima squadra (spesso anche in trasferta), era anche un appassionato del settore giovanile. Una perdita importante, per la quale vogliamo stringerci ai suoi parenti ed ai suoi amici tutti».