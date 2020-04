Fabriano, Fase 2: cimiteri, parchi, buoni spesa e commercio: le novità annunciate dal sindaco Santarelli

Mentre la città si prepara alla ripartenza, in vista del 4 maggio, il primo cittadino e l'assessore Pagnoncelli hanno incontrato in video conferenza le associazioni di categoria per ragionare sulle strategie per far ripartire il commercio

FABRIANO – Cimiteri di nuovo fruibili a Fabriano, ma raggiungibili solo a piedi. Nuovo bando per il bonus alimentare, ma potrà partecipare solo chi non lo ha fatto nel primo caso. Parchi aperti per fare passeggiate, andare in bicicletta e correre. Ma niente assembramenti, sostare nelle panchine i nei prati.

Queste le tre novità annunciate dal sindaco di Fabriano in vista del 4 maggio prossimo. Massimo rispetto del distanziamento sociale, ci sarà sempre bisogno dell’autocertificazione, ma ci saranno delle timide aperture.

La prima riguarda i cimiteri comunali, ma saranno raggiungibili solo a piedi. E questo perché al momento nell’autocertificazione non è prevista una specifica voce. «Capisco che non è il massimo, ma confidiamo in nuovi decreti governativi che possano consentire l’utilizzo delle automobili per raggiungere i cimiteri».

La seconda, riguarda il bonus alimentare. Ci sarà un nuovo bando, ma aperto solo agli esclusi del precedente. «Circa 16mila euro a disposizione, ci sono. Magari, c’è chi ha avuto difficoltà nella compilazione della domanda o, semplicemente, non ha saputo nulla. Forse sarà aperto anche il bando per le attività commerciali, comprese le farmacie, dove poter spendere i voucher. Ma su questo informeremo meglio nei prossimi giorni».

Intanto, prosegue l’opera di preparazione dei giardini con una manutenzione ordinaria. Ultimato il taglio dell’erba al Parco Unità d’Italia. «Sabato termineranno gli interventi alla pista ciclabile e verrà fatta la manutenzione anche al Parco Regina Margherita. Seguiranno poi gli interventi sul verde sul resto della città compresa l’area di sgambatura per i cani e torneremo anche in via Profili dove l’erba è già ricresciuta», ha evidenziato il Sindaco di Fabriano. Dal 4 maggio, terza novità, i parchi saranno aperti per fare passeggiate, andare in bicicletta e correre. Ma niente assembramenti, né sostare nelle panchine e nei prati. Sulla questione del raggiungerli a piedi o con mezzi propri, «la nuova ordinanza della Regione Marche ci mette in difficoltà. Secondo il Dpcm non sarebbe possibile, ora studieremo l’ordinanza di Ceriscioli per capire come dover organizzare i controlli ».

Infine, un accenno all’incontro, in video conferenza, fra il Primo cittadino e l’assessore al ramo, Barbara Pagnoncelli, con le associazioni di categoria per ragionare insieme su come aiutare il settore del commercio in vista della ripartenza. «È data possibilità ai comuni di applicare delle agevolazioni sulla Tari per le utenze non domestiche che hanno dovuto osservare uno stop forzoso dell’attività e ci stiamo attivando per cogliere appieno questa opportunità che avevamo chiesto con forza anche nel confronto avuto con i rappresentanti del Governo. È nostra intenzione potenziare il capitolo che avevamo già previsto per il sostegno del commercio dirottandovi tutte le minori spese che registreremo a causa del lockdown. Stiamo studiando l’iniziativa proposta dal comune di Moncalieri che abbiamo già sottoposto agli uffici per poterla replicare anche nel nostro Comune. Stiamo anche riflettendo – conclude – sulla possibilità di aumenterà la superficie di suolo pubblico dove poter somministrare alimenti e bevande».