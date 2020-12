Fabriano, Face the work: bando aperto per 3 borse lavoro

FABRIANO – FaCe the Work Fabriano: il 15 dicembre scade il termine per partecipare all’assegnazione di tre borse lavoro. Il progetto nasce dal bando Anci ReStart e prevede una serie di azioni volte a prevenire e contrastare il disagio giovanile, a favorire la permanenza dei giovani sul territorio e a migliorare nel complesso la sua attrattività e la qualità del capitale umano. Fra le linee di azione l’attivazione di borse di lavoro finalizzate a far acquisire competenze specifiche in diversi settori e favorire l’attivazione di energie efficaci all’interno del progetto.

È stato pubblicato nella rete civica del comune di Fabriano l’avviso per la selezione pubblica per l’assegnazione di tre Borse lavoro, 5mila euro ciascuna, per la durata di sei mesi, orario di lavoro 30 ore settimanali, che saranno svolte presso gli spazi assegnati alle attività di Progetto Fa.Ce.The Work, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Anci Nazionale. Le borse lavoro offrono la possibilità di accedere a percorsi formativi specifici a contatto con il mondo del lavoro, orientati: due alla realizzazione di un percorso di indagine sul rapporto tra i giovani del comprensorio fabrianese e il mercato del lavoro locale; una alla comunicazione e all’organizzazione di eventi volta alla realizzazione di un percorso di miglioramento dell’attrattività del territorio e delle capacità organizzative del target di riferimento e il supporto alle attività di comunicazione del progetto, con particolare riferimento alla gestione di canali social e alla creazione di contenuti testuali per social e siti web.

I beneficiari delle borse lavoro dovranno avere età non superiore ai 35 anni alla data della presentazione della domanda e residenza nel Comune di Fabriano o in uno dei seguenti Comuni del comprensorio: Sassoferrato, Genga, Arcevia, Serra San Quirico, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, Gagliole, Matelica. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 15 dicembre prossimo.

Andando nello specifico, i borsisti si occuperanno, per la Ricerca sociale e formazione: Supporto alle attività di ricerca sociale coordinate dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel comprensorio di Fabriano; Formazione e studio individuale sugli strumenti della ricerca sociale, sull’analisi dei dati e sul progetto specifico su cui verte l’attività; Partecipazione agli incontri di progetto; Raccolta dati tramite somministrazione di questionari e loro sistematizzazione per l’analisi; Raccolta dati tramite conduzione di interviste e loro sistematizzazione per l’analisi; Raccolta e analisi di dati secondari provenienti da fonti statistiche; Supporto alla predisposizione e alla scrittura dei report di ricerca; Supporto all’organizzazione dei percorsi formativi sulla base delle evidenze del percorso di indagine; Supporto alla gestione dei percorsi formativi in qualità di tutor d’aula.

Il borsista per l’organizzazione e co-design di eventi culturali con modalità partecipate: supporto all’organizzazione e al co-design di eventi; individuazione dei beni e delle attrezzature tecnico-logistiche necessari, quali ad esempio spazi di realizzazione, palco, materiale promozionale, impianto audio e impianto luci, necessari per la realizzazione degli eventi; supporto nella produzione di contenuti testuali e visivi da utilizzare nei vari canali di comunicazione; provvedere alla promozione dei vari eventi attraverso i vari canali di comunicazione; costruzione di una rete di relazioni tra realtà giovani del territorio che si occupano di musica e di altre forme artistiche con l’obiettivo di creare una rete artistico-giovanile; Partecipazione a incontri inerenti al progetto FaCe the Work; Presentazione delle attività svolte in incontri interni ai partner di progetto e/o in incontri pubblici; promozione della partecipazione e del protagonismo dei giovani per la diffusione ed il consolidamento della cultura della cittadinanza attiva; attività di segreteria e comunicazione (tenuta contatti, mailing, etc.).