Fabriano: Face the work, aperte iscrizioni per corso di formazione con UniUrbino

FABRIANO – Face the Work 2.0 a Fabriano: fino al 22 gennaio è possibile candidarsi per partecipare al corso di formazione “Idee in Azione: Competenze Trasversali per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità” sviluppato con l’Università di Urbino. Face the Work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che cambia è il progetto dal Comune di Fabriano, cofinanziato da Anci a valere sul Fondo Politiche Giovanili, con l’intento di facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro locale e favorire la permanenza sul nostro territorio.

«Essere in grado di adattarsi al cambiamento, lavorare bene in team, utilizzare software per il lavoro da remoto, risolvere problemi, comunicare bene, essere creativi e in grado di stabilire le priorità e gestire i progetti sono competenze sempre più importanti per il futuro. I giovani del territorio hanno un’opportunità per acquisirle tramite questo percorso e prepararsi ad un mondo del lavoro in continua evoluzione», evidenziano gli organizzatori.

Il progetto mira ad attivare politiche di intervento a diverse scale, con particolare attenzione a percorsi formativi trasversali che possano avere un impatto sulla condizione lavorativa e professionale dei giovani di tutto il comprensorio. Proprio con questo obiettivo, è stato attivato dal Dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università di Urbino il corso di alta formazione “Idee in Azione: Competenze Trasversali per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità”.

Il percorso formativo, organizzato nella forma di una Winter School, si concentra su 6 aree (Creatività; Vision; Mobilitare gli Altri; Pianificazione e Gestione; Fronteggiare Incertezza, Ambiguità e Rischio; Lavorare con gli altri) individuate dalla Commissione Europea quali pilastri su cui formare competenze trasversali per l’imprenditorialità e il lavoro dipendente. L’obiettivo è quello di aiutare i partecipanti a sviluppare competenze innovative sempre più richieste dalle aziende e necessarie anche per lo sviluppo di una propria attività, a divenire promotori di cambiamenti nei loro contesti di lavoro e di vita, ad affrontare con nuovi metodi e strumenti le sfide del mondo del lavoro odierno.

Il corso è interamente erogato online su apposita piattaforma fornita dall’università e si terrà tra marzo e giugno prossimi. Il programma prevede complessivamente 225 ore di attività, di cui 42 ore di lezioni frontali e 28 di project-work per permettere l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite. Per l’accesso è sufficiente possedere un diploma di scuola media secondaria superiore.

Al corso sono ammessi massimo 30 partecipanti, i candidati e le candidate per partecipare dovranno inviare domanda di ammissione corredata di curriculum vitae e breve lettera di motivazione entro il 22 gennaio esclusivamente tramite posta elettronica personale all’indirizzo corsi.postlaurea@uniurb.it.

Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, una apposita commissione stilerà una graduatoria in base a: (1) Titoli culturali; (2) Esperienze e attività professionali; (3) Lettera di motivazione. Ulteriore parametro di selezione è costituito dal Comune di residenza. Nella valutazione delle domande sarà data priorità a residenti nelle province di Ancona e Macerata, in particolare a quelli provenienti dai comprensori di Fabriano e Matelica, in quanto il percorso formativo è realizzato nel quadro del progetto “Face the Work 2.0”.

La frequenza del corso permette di ottenere 9 Crediti Formativi Universitari (CFU) in aree disciplinari economiche e sociologiche. La contribuzione prevede una sola tassa di iscrizione di 66 euro in quanto la maggior parte delle spese sono coperte dai finanziamenti del progetto. Ciò rappresenta un fattore di particolare convenienza dati i costi solitamente associati alla partecipazione a simili percorsi formativi. Tutte le informazioni sul corso sono disponibili nel sito dell’Università: https://www.uniurb.it/corsi/1755954.