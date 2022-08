Fabriano: ai nastri di partenza la nona edizione di FabriJazz fra concerti e corsi di perfezionamento

FABRIANO – La nona edizione di FabriJazz cala i suoi assi presentando da oggi al 27 agosto eventi, concerti ed occasioni di apprendimento con i tanti insegnanti che animeranno la kermesse. Una manifestazione organizzata dall’Associazione “Fabriano Pro Musica”, co-organizzato dal Comune di Fabriano, con il patrocinio della Regione Marche ed in collaborazione con Amat e Relais Marchese del Grillo. Un programma ricco che riuscirà a catturare l’attenzione di un vasto pubblico.

Il programma

Primo a far risuonare le sue note Marco Pacassoni, vibrafonista di Fano che questa sera ai giardini del Poio (ore 21.30) si esibirà in trio con Lorenzo De Angeli al basso e Stefano Manoni alla batteria. Domani, 21 agosto in scena sempre ai giardini del Poio (ore 21.30) in scena il collettivo musicale Piùomenoy. Band formata da 8 elementi in buona parte musicisti professionisti provenienti da diversi mondi musicali (jazz, classica, rock, pop). Il 23 agosto dal vivo sul palco dei Giardini del Poio (ore 21.30) il chitarrista olandese Reiner Bass che si esibirà accompagnato da alcuni insegnanti di FabriJazz. Il 24 agosto, sempre alle 21:30 ai Giardini del Poio, in scena il Pagine Vere, trio composto dalla cantante e paroliera Michela Lombardi, dal pianista e compositore fabrianese Giovanni Ceccarelli e dal chitarrista Luca Falomi. Tra gli special guest della sera il contrabbassista Ferruccio Spinetti. Il 25 agosto cambio di palcoscenico, con l’evento “Jazz e bollicine 2022” ospitato all’interno del Relais Marchese del Grillo. Jam Session tra gli ospiti di FabriJazz e gli insegnanti dei corsi di musica. Il 26 agosto in scena ai giardini del Poio (alle ore 21.30) i Machine Head Quintet, forti della pubblicazione del loro ultimo album intitolato “Runaway”. La band è formata da Massimo Morganti al trombone, Marco Postacchini ai sassofoni, Nico Tangherlini alle tasterie, Roberto Gazzani al basso e Andrea Morandi alla batteria. Ultimo grande evento il 27 agosto in piazza del comune. Saliranno sul palco i Kneebody, band americana formata nel 2001 e composta da Adam Benjamin alla tastiera, Shane Endsley alla tromba, Ben Wendel al sassofono tenore e Nate Wood al basso e alla batteria.

I corsi

Accanto ai concerti, tornano anche i corsi per migliorare l’approccio al jazz di tanti musicisti provenienti dall’Italia e dall’estero. I corsi si svolgeranno nei giorni dal 23 al 28 agosto, dalle ore 9 alle ore 19, con sede presso il Complesso monumentale San Benedetto, affiancati dalla “Orchestra Concordia”, organismo di Fabriano Pro Musica. Questo l’elenco dei docenti: Ben Wendel, Nate Wood, Adam Benjamin, Shane Endsley, Reinier Baas, Michela Lombardi, Ferruccio Spinetti, Marco Agostinelli, Massimo Morganti, Roberto Bisello, Isabella Celentano, Pierpaolo Chiaraluce, Andrea Donzelli e Paolo Del Papa.

Le dichiarazioni

«La rassegna annuale di Fabrijazz giunta ormai alla nona edizione rappresenta un vanto per la nostra città. Fabriano Pro Musica ha promosso questa iniziativa arricchendola negli anni fino a diventare oggi un importante evento, con la presenza di artisti di rilievo internazionale, che accresce il panorama artistico e culturale fabrianese. Un plauso al Maestro Marco Agostinelli per aver dato inizio alla diffusione del jazz a Fabriano. Con la fondazione dell’orchestra “Concordia” valorizza talenti della nostra città. Un ringraziamento anche a Pierpaolo Chiaraluce e Fabio Bianchi. Fabriano Pro musica continuerà a farsi promotore di iniziative ed eventi per avvicinare e coinvolgere un pubblico sempre più vasto», le parole dell’assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano Maura Nataloni. «FabriJazz è un festival che comprende non solo eventi, ma anche corsi di formazione e specializzazione. I corsi sono tenuti da insegnanti estremamente qualificati, anche internazionali, e molti di loro protagonisti anche dei concerti che caratterizzano FabriJazz. Il festival è anche occasione per coinvolgere le attività commerciali del centro storico, che per tutta la durata del festival ospitano le jam session dei tanti musicisti presenti in città. Vi aspettiamo a Fabriano», ha concluso Pierpaolo Chiaraluce, Presidente dell’associazione “Fabriano Pro Musica”.