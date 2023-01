Fabriano: extracomunitario non in regola e pregiudicato con a carico un Avviso Orale pizzicati della Polizia

FABRIANO – Un extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno e un residente nel perugino colpito da un Avviso Orale per il quale si stanno valutando ulteriori possibili misure di aggravamento. Questi gli esiti più significativi dei controlli straordinari svoltisi a Fabriano, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, con l’ausilio del Reparto di Prevenzione Crimine di Perugia.

I controlli

Nella tarda serata di ieri e sino a notte inoltrata, i poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano con due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia – operatori altamente specializzati in materia di controllo del territorio e pronto intervento – hanno proceduto ad una consistente attività di identificazione e controllo di persone e veicoli nelle aree maggiormente affollate, nonché nei luoghi abitualmente frequentati da persone con precedenti di polizia. Nel dettaglio, sono stati eseguiti posti di controllo ed osservazione ad alta visibilità lungo le arterie principali di accesso e di deflusso cittadino, nonché controlli presso pubblici esercizi di somministrazione di bevande. Gli agenti si sono concentrati prevalentemente su quelle aree e presso gli esercizi abitualmente frequentati da pregiudicati.

A conclusione del servizio sono state identificate complessivamente 71 persone, controllati 40 veicoli e 3 pubblici esercizi. Tra le persone identificate, 10 sono risultate con precedenti di polizia – sia per reati contro il patrimonio che per reati di violenza contro le persone – e destinatarie di misure di prevenzione (avviso orale e D.A.C.Ur.). È stato rintracciato un cittadino tunisino non in regola con il permesso di soggiorno il quale è stato condotto in Commissariato per la notifica del decreto di espulsione a seguito del quale dovrà lasciare il territorio nazionale. Lo straniero risultava non rintracciabile in quanto aveva cambiato il luogo di effettivo domicilio senza comunicarlo alle autorità competenti.

Infine, nei pressi dei Giardini Regina Margherita è stato fermato un autoveicolo con a bordo 4 pregiudicati, tutti per reati in materia di stupefacenti. Dal controllo non sono emerse irregolarità. Ma, da una verifica approfondita delle loro posizioni, è emerso che delle due persone residenti nella vicina Provincia di Perugia, una era gravata da un provvedimento di avviso orale da parte del Questore di Perugia. Per questo motivo si stanno valutando fogli di via dal comune di Fabriano e un possibile aggravamento della misura a suo carico visto che, tra le previsioni dell’Avviso Orale, vi è quella di non accompagnarsi a pregiudicati.