Fabriano estate, un agosto ricco di appuntamenti da vivere a tutta musica e teatro

FABRIANO – Un ricco cartellone di musica e teatro per Fabriano Scena d’Estate, nove appuntamenti al Teatro Gentile e ai Giardini del Poio per la rassegna in programma dal 6 al 28 agosto, promossa dal Comune di Fabriano con Amat, Regione Marche, MiC, Consorzio Marche Spettacolo nell’ambito del progetto Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma e in collaborazione con Fabriano Pro Musica per FabriJazz.

L’inaugurazione il 6 agosto ai Giardini del Poio è con la pianista di formazione classica Elpidia Giardina: il suo eclettismo e la sua versatilità l’hanno ben presto portata anche fuori dagli schemi musicali classici e nello spettacolo Elpidia Giardina Plays Pink Floyd offre una riscrittura per pianoforte solo delle amatissime musiche del gruppo britannico. Elpidia Giardina si è diplomata con il massimo dei voti in pianoforte e clavicembalo rispettivamente presso il conservatorio di Catania e Palermo. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo sempre ottimi risultati. È cresciuta suonando Bach, Beethoven, Mozart, Ravel, Chopin, Debussy e ascoltando band come Genesis, Pink Floyd, Earth, Wind & Fire. L’amore per queste band rock, progressive, funk l’ha portata a realizzare un sogno: trasporre, ma senza trascriverla (il solo sentire: “è tutto nella mia testa”) la loro musica per pianoforte solo.

Fabriano Scena d’Estate, spettacolo al teatro Gentile il 7 agosto

Il Teatro Gentile di Fabriano conferma la sua vocazione di luogo di creazione artistica ospitando la residenza di allestimento di Tutto brucia della compagnia Motus, uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale diretta da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. Coproduzione con il Teatro di Roma e Kunstencentrum Vooruit (BE), Tutto brucia con Silvia Calderoni, Stefania Tansini e R.Y.F. (Francesca Morello) alle musiche e lyrics, è presentato in anteprima al Gentile il 7 agosto, in attesa del debutto nazionale previsto a settembre al Teatro India di Roma. Il titolo viene da una frase di Cassandra nella riscrittura delle Troiane di Jean Paul Sarte e già di per sé mette a nudo la traiettoria di questo progetto: “Sarà un percorso di ricerca stratificato che, dalle funeste visioni delle Troiane di Euripide, andrà a intercettare, parallelamente, le voci delle nuove schiave di oggi”. L’appuntamento è inserito anche nella rassegna regionale di teatro classico TAU/Teatri Antichi Uniti.

Fabriano Scena d’Estate, gran galà della Lirica ai Giardini del Poio

L’appuntamento musicale torna ai Giardini del Poio con il Gran Gala della Lirica l’11 agosto con un programma di grande attrattiva che spazia dalle musiche di Georges Bizet a Gaetano Donizetti, W. A. Mozart, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, proposto dall’Ensemble Raffaello, diretto da Stefano Bartolucci con Silvia Cafiero (soprano), Beatrice Mezzanotte (mezzosoprano), Patrizio Saudelli (tenore), Ferruccio Finetti (baritono) ed Ezio Maria Tisi (basso). Ancora un appuntamento musicale ai Giardini del Poio il 14 agosto con la messa in scena del celebre capolavoro di Georges Bizet Carmen, presentato da Villa InCanto. Il Direttore Riccardo Serenelli dirige il Quintetto Gigli con la sua sapiente regia mantenendo intatte l’integrità e la grandiosità della trama e restituendo forza emotiva e pienezza affidata all’interpretazione di Rachele Raggiotti, mezzosoprano nel ruolo della protagonista, Dario Ricchizzi tenore a cui è affidato Don José, Martina Malatini soprano per il personaggio di Micaela e Ferruccio Finetti baritono nel ruolo di Escamillo.

Per l’ottavo anno torna ad animare le serate estive FabriJazz, concerti e corsi di musica jazz e improvvisata dal 21 al 29 agosto, con qualificati docenti quali Ben Wendel, Ares Tavolazzi, Giovanni Giorgi, Judy Niemack, Wolfgang Köhler, Marco Agostinelli, Isabella Celentano, Roberto Bisello, Pierpaolo Chiaraluce, Paolo Del Papa, Andrea Donzelli. L’evento ideato da Fabriano Pro Musica propone sabato 21 agosto un Omaggio a Pino Daniele con il gruppo Convergenze Parallele, quartetto formato da Emilia Zamuner (voce), Paolo Zamuner (pianoforte), Lorenzo Scipioni (contrabbasso) e Michele Sperandio (batteria). Il 22 agosto la scena si sposta al Teatro Gentile con Fabrizio Bosso alla tromba insieme al pianista Julian Oliver Mazzariello e alla voce recitante di Massimo Popolizio: i tre interpretano e rileggono le Memorie perdute di Chet Baker, diario di una vita scritto dal “James Dean” dei musicisti, progenitore del cool jazz, nello spettacolo Shadows: le memorie perdute di Chet Baker. L’evento comprende anche una mostra fotografica, con foto inedite delle performance musicali di Chet Baker scattate dal fotografo Carlo Pieroni, dal 31 luglio al 30 agosto presso il Museo della Carta e della Filigrana. Si torna ai Giardini del Poio per gli ultimi tre appuntamenti. Il 25 agosto è la volta di Giulio Stracciati Trio, con Giulio Stracciati alla chitarra, Tommaso Agostinelli alla batteria e Francesco Tino al basso. Per la prima volta insieme Ben Wendel (sassofono), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Giovanni Giorgi (batteria), Judy Niemack (voce) e Wolfgang Köhler (pianoforte) attendono il pubblico con Best of FabriJazz il 27 agosto e per la conclusione di questa ricca edizione il 28 agosto Sing your Song con Judy Niemack, cantante di fama internazionale, insieme al non meno noto pianista berlinese Wolfgang Köhler.