Fabriano: esce Santarelli, entra la neo eletta sindaco Daniela Ghergo

FABRIANO – Si conclude l’iter di passaggio fra l’uscente Gabriele Santarelli e la neo eletta sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. Si è svolto questa mattina, mercoledì 15 giugno, nella sede comunale. L’ormai ex sindaco Santarelli, a nome di tutta la struttura comunale, ha augurato buon lavoro all’attuale primo cittadino, con un omaggio floreale. Il sindaco Ghergo, proclamata ufficialmente in carica ieri sera dalla Presidente della commissione elettorale centrale, dopo i convenevoli di rito, ha colto l’occasione per visitare tutti gli uffici comunali per conoscere i dipendenti. Facendo, dunque, comprendere come si sia immediatamente messa a lavoro. A breve, inizieranno le riunioni di maggioranza e sarà convocata entro dieci giorni la prima seduta del nuovo consiglio comunale, che si svolgerà a sua volta entro dieci giorni dalla convocazione. Dunque, entro fine mese. Durante la seduta, sarà presentata la giunta, gli assessori che affiancheranno Daniela Ghergo durante il suo mandato, e gli obiettivi programmatici.

La firma del passaggio ufficiale di consegne

Le opposizioni

Nel frattempo dalle opposizioni, oltre ai ringraziamenti per i voti ricevuti e gli auguri di buon lavoro sia da Roberto Sorci che da Vinicio Arteconi, non mancano fibrillazioni interne alle varie forze politiche, ma tutto ancora molto sotterraneo. Si preferisce puntare sull’attacco o sui ringraziamenti. «Il sistema Fabriano ha manifestato la sua forza, riuscendo a far eleggere a sindaco Daniela Ghergo, alla quale auguriamo buon lavoro, chiaramente referente di quel “sistema” che nella città della carta è ancora ben presente. Ma sono certo che l’appuntamento con la vittoria è solo rinviato di qualche anno», il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, sugli esiti delle Comunali a Fabriano. «Una campagna elettorale che ha fatto registrare il tentativo generoso di Roberto Sorci, alla fine dei conti inutile, che abbiamo sposato con un gesto di rinuncia al simbolo per il bene comune. Inutile anche questo. Anzi, probabilmente con il senno di poi avremmo, tutti, potuto fare un discorso politico maggiormente incisivo. La storia non si fa con i se e con i ma, quindi voltiamo pagina, forti del risultato di Fratelli d’Italia a livello nazionale e regionale che ci conforta e ci spinge a intensificare il lavoro. Tornando a Fabriano, i cittadini hanno scelto di non contraddire le indicazioni di voto della “famiglia” che si sono plasticamente dimostrate con la presenza dei “padrini” Romano Prodi ed Enrico Letta, su tutti. Rispettivamente il componente e il (già) presidente del Comitato scientifico della Fondazione Aristide Merloni. Nonché i forti legami di Prodi con tutta la galassia delle industrie Merloni nei vari CdA nel corso di decenni. Da candidata pseudo civica, il neo eletto sindaco di Fabriano – conclude Ciccioli – è ufficialmente targata Pd in salsa merloniana. In bocca al lupo alla città, servirà».

Mentre dalla lista Fabriano C’è della coalizione sostenitrice di Roberto Sorci sindaco, si ringrazia la popolazione per il risultato raggiunto con ben 1.529 voti. «Nasciamo come lista civica libera da partiti – spiega Leonardo Zannelli – e un risultato del genere (terza lista su Fabriano) non ce lo saremmo mai aspettati. Abbiamo 3 consiglieri di minoranza, la soddisfazione è tanta. Un grazie a Roberto Sorci che abbiamo appoggiato e ci ha appoggiati con stima e affetto reciproci. La nostra sarà un’opposizione ferma, forte e responsabile. Se la maggioranza propone un progetto di qualità è giusto appoggiarla, il buon senso sarà l’arma vincente. In bocca al lupo al Sindaco neo eletto», si conclude la nota.