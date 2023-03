Fabriano: entro l’estate il restyling dell’illuminazione nel centro storico

FABRIANO – Entro la prossima estate sarà portato a termine il restyling della pubblica illuminazione del centro storico di Fabriano. Questa la road map tracciata dall’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Vergnetta, per un progetto che affonda le sue radici nel 2019, «dalla nostra Amministrazione è stato ripreso tutto l’iter e portato a compimento», evidenzia l’assessore della giunta guidata dal sindaco, Daniela Ghergo. In questi giorni si stanno completando gli atti amministrativi propedeutici alla realizzazione dei lavori aggiudicati e assegnati al termine del 2022, fondi di un bando legato al Pnrr. L’importo complessivo del progetto è di 410.000mila euro e sarà eseguito dalla ditta Stacchio Impianti srl di Pollenza.

L’intervento

L’intervento è volto alla riqualificazione dell’illuminazione del centro storico con particolare riguardo a piazza del Comune e a tutti gli immobili che si affacciano su questa: Loggiato San Francesco, palazzo Vescovile, palazzo Chiavelli e palazzo del Podestà. Il progetto prevede una luce funzionale per vivere lo spazio in sicurezza, una luce per la creazione di nuovi percorsi, un accento per i dettagli architettonici ed una serie di accensioni differenziate che potranno mettere più o meno in evidenza i vari monumenti a seconda dell’orario, degli eventi o delle festività. Inoltre, rispetto all’attuale illuminazione gli obiettivi sono quelli di ridurre i consumi, eliminare l’impatto visivo degli apparecchi ed esaltare le cromie degli edifici che attualmente sono mortificati da lampade di vecchia generazione.

«Ma, certamente, l’obiettivo più importante è quello di ripristinare e valorizzare alcuni camminamenti e luoghi degradati da troppo tempo, col tentativo di creare un effetto domino virtuoso», conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Vergnetta. In questi giorni è in fase di completamento il progetto esecutivo, in quanto trattandosi di appalto integrato, alla ditta vincitrice corre anche l’onere del progetto esecutivo. Le caratteristiche del progetto esecutivo in corso di realizzazione sono: la collocazione di apparecchi di illuminazione in posizioni e ad altezze facilmente raggiungibili specie in condizioni di sicurezza, una maggiore mascheratura degli apparecchi illuminanti, la valorizzazione di alcuni particolari architettonici in origine non contemplati e una razionalizzazione dei percorsi per i cavi elettrici di alimentazione. «Non appena la ditta trasmetterà il progetto esecutivo, questo verrà approvato e si darà avvio ai lavori. Contiamo di completare il tutto entro l’estate, così da porre un ulteriore tassello del lavoro di riqualificazione e rinascita della città che in questi mesi è stato costruito dall’attuale Amministrazione comunale», conclude.