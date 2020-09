Fabriano: Emporio della carità alla Caritas per gli ultimi e i bisognosi

FABRIANO – Inaugurato a Fabriano, l’Emporio della Carità, intitolato a Papa Francesco e fortemente voluto sia dal vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara che dallo stesso Papa. L’emporio occupa il piano inferiore della nuova sede Caritas che ospita anche il Centro di ascolto che in questi mesi ha accolto oltre 640 persone. Al suo interno verranno distribuiti generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e ogni altro materiale frutto di donazioni. Più di 20 i volontari al lavoro nei locali di via Fontanelle.

«La costituzione di questo Emporio nasce proprio dall’ascolto di questi mesi e vuole dare una risposta evangelica ai bisogni concreti della popolazione. Il disagio sociale della zona di Fabriano è, infatti, enorme poiché segnato, in primis, da una grave crisi industriale. Tante famiglie soffrono la perdita di lavoro e dunque anche della loro dignità. Grande è anche il bisogno di ascolto che è cresciuto dopo l’emergenza Covid-19 che ha ulteriormente aggravato la situazione», le parole del vescovo Massara. L’emporio sarà gestito dalla Caritas diocesana grazie all’ausilio di tanti volontari e al sostegno di Caritas Italiana e di una fitta rete di semplici cittadini, benefattori e aziende donatrici. Importante si è rivelata anche la sinergia con le Istituzioni, le Amministrazioni e i servizi sociali presenti nel territorio.

«Non dimentichiamo che questa terra fa parte anche del cratere sismico del terremoto del 2016. Una concomitanza di fattori – crisi economica, Covid-19 e sisma – non può non chiedere un lavoro comune, sinergico con altri enti e Istituzioni in vista di risultati concreti ed efficaci. Al centro abbiamo messo l’uomo, creatura di Dio, con la sua dignità da preservare e rispettare. I contributi dei privati sono ben accetti per il proseguimento dell’iniziativa a favore delle tante persone in difficoltà in tutti i comuni della diocesi di Fabriano Matelica», conclude il vescovo, mons. Francesco Massara. Il centro è aperto il lunedì e il mercoledì mattina dalle 9:30 alle 12 e il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18:30.