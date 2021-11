FABRIANO – Elica riparte con i percorsi formativi in presenza, da quest’anno organizzati da Elica Aspirations Lab, l’innovativo hub aziendale nel quale si svolgeranno tutte le attività di formazione dedicate alle persone di Elica. Elica Aspirations Lab si inaugura con un programma che coinvolgerà oltre 100 dipendenti che vedranno rafforzate le principali soft skills necessarie per continuare a crescere in uno scenario sempre più competitivo. Per garantire qualità e innovazione dei contenuti e delle metodologie è stata siglata una partnership con Istud, prima business school italiana e prestigioso centro di ricerca e sviluppo di conoscenza sul management. Elica è leader globale nel mondo dell’aspirazione, non solo in termini di aria, ma anche di ambizione. Con Elica Aspirations Lab l’azienda intende continuare a garantire una formazione innovativa ai propri collaboratori e con questa iniziativa punta lo sguardo sulle competenze del futuro costruendo programmi di formazione di alto livello pensati per soddisfare le esigenze dei principali ruoli aziendali e affrontare al meglio le sfide di una realtà in continua evoluzione.

Le dichiarazioni

«Siamo davvero soddisfatti di poter finalmente ripartire con la formazione in presenza. Elica Aspirations Lab rappresenterà il cuore pulsante dello sviluppo delle nostre persone perché oggi più che mai sono richieste preparazione capacità, creatività e sensibilità. Avvalerci di una preziosa collaborazione come quella con Fondazione Istud, ci permetterà di valorizzare al massimo i nostri collaboratori. Elica è da sempre convinta che investire sulla formazione sia parte integrante della strategia di crescita dell’azienda in ottica di lungo periodo. L’aggiornamento continuo delle competenze rappresenta oggi infatti una delle leve principali per garantire la competitività delle aziende in contesti internazionali e ad alto grado di innovazione, proprio come quelli in cui si misura Elica», rimarca Deborah Carè, Chief Human Resources Officer della Cooking BU di Elica.

«Siamo orgogliosi di contribuire alla creazione della Elica Aspirations Lab. Oggi le migliori aziende stanno investendo nella formazione dei propri collaboratori, per farli crescere e renderli capaci di contribuire alla propria competitività e capacità innovativa. In un’epoca di grandi trasformazioni, e all’indomani di una crisi globale senza precedenti, anche Elica, che da sempre si distingue a livello internazionale come leader del design coniugato con l’eccellenza tecnologica, punta con l’Aspirations Lab a dare alle proprie persone gli strumenti per affrontare la complessità e le difficili sfide del contesto sociale e di mercato», gli fa eco Marella Caramazza, direttore di Istud.